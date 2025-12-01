Manufacturas se debilitan en EU, Europa y Asia por menor demanda y aranceles

La actividad manufacturera se contrajo el mes pasado en Estados Unidos, la zona euro, China y Japón, aunque las encuestas a los gerentes de compras mostraron algunos puntos positivos en Reino Unido y las economías del sudeste asiático, que crecieron.

La actividad fabril se contrajo por noveno mes consecutivo en Estados Unidos, debido a la caída de los pedidos y al aumento de los precios de los insumos.

El índice de gerentes de compras (PMI) de la zona euro mostró que la actividad manufacturera volvió a entrar en terreno de contracción el mes pasado, y el sector manufacturero alemán, dominante en la zona, experimentó un marcado deterioro de las condiciones empresariales.

El debilitamiento de la demanda en la zona euro obligó a las empresas a recortar puestos de trabajo al ritmo más rápido de los últimos siete meses, en tanto, en Alemania -la mayor economía europea- los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido de los últimos 10 meses.

"Las condiciones actuales siguen siendo, en el mejor de los casos, moderadas, con una tendencia a la baja de la producción a partir de un nivel ya débil, lo que refleja la combinación de factores adversos a los que se enfrenta el sector manufacturero, incluidos los aranceles, el aumento de la competencia china y la incertidumbre económica general", dijo Leo Barincou, economista senior de Oxford Economics.

En China, el mayor fabricante del mundo, la actividad manufacturera volvió a registrar una ligera contracción, mostró un PMI del sector privado, un día después de que la medición oficial de Beijing indicó que la actividad cayó por octavo mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento.

El sector manufacturero italiano volvió a crecer en noviembre, una señal positiva para su economía.

En Reino Unido, fuera de la Unión Europea, el sector manufacturero registró el mes pasado su primer aumento de la actividad desde septiembre de 2024, reforzado por la mejora de la demanda interna y una menor ralentización de los pedidos procedentes del extranjero.

En tanto, otras potencias manufactureras de Asia también lucharon contra la atonía de la demanda en noviembre, ampliando los descensos de la actividad fabril, ya que los avances en las negociaciones comerciales de Estados Unidos no lograron traducirse en una recuperación significativa de los pedidos.

El índice PMI de Japón mostró que los nuevos pedidos seguían disminuyendo, prolongando la recesión a dos años y medio.

La actividad fabril de Corea del Sur se contrajo por segundo mes consecutivo en noviembre.

Sin embargo, otros datos mostraron que las exportaciones coreanas aumentaron en noviembre por sexto mes consecutivo, superando las expectativas del mercado, ya que las ventas de chips alcanzaron un récord gracias a la fuerte demanda de tecnología, mientras que las de automóviles también subieron tras el acuerdo comercial con Estados Unidos.