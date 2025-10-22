La industria manufacturera es la que más ciberataques recibe y el principal riesgo sigue siendo humano

El caso más reciente fue el ataque contra Jaguar Land Rover, que obligó a detener la producción durante semanas en varias plantas del Reino Unido. Analistas estimaron pérdidas de hasta 20 millones de libras semanales (más de 26 millones de dólares), además de retrasos que impactaron a su red de proveedores en Europa y Asia.

Pero no es la única empresa, Toyota, Denso, Mondelez y JBS Foods sufrieron episodios similares. El patrón se repite, pues los ciberdelincuentes se infiltran por una vulnerabilidad en sistemas IT, escalan hasta los entornos industriales y finalmente paralizan líneas completas de producción, aprovechando que muchos equipos dependen de software obsoleto, arquitecturas heredadas y redes diseñadas para la eficiencia, de acuerdo con Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas.

Martinelli además advierte que la Inteligencia Artificial no solo está siendo explotada por empresas para automatizar tareas, sino por grupos criminales que perfeccionan sus ataques.

“Nos preocupa el uso indebido de plataformas públicas de IA por parte de los colaboradores, porque exponen datos sensibles sin darse cuenta (…) lo que antes era un phishing mal escrito, hoy llega con un español perfecto y personalizado”, explicó el directivo de Kaspersky.