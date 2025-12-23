Publicidad

Internacional

¿Milagro navideño? Jair Bolsonaro podrá dejar prisión para someterse a una operación

El exmandatario, condenado por un intento de golpe de Estado, será intervenido el jueves para tratar una hernia.
mar 23 diciembre 2025 01:51 PM
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital Río Grande en Natal, estado de Río Grande del Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025.
Bolsonaro, que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque. (FOTO: MAGNUS NASCIMENTO/AFP)

La corte suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro salga el miércoles de prisión para someterse a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre.

La operación de Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario de ultraderecha fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Los abogados del expresidente pidieron a primera hora del martes que fuera ingresado en el hospital DF Star de Brasilia para someterse a pruebas el miércoles y ser operado al día siguiente.

Bolsonaro, que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.

Prohíbe además que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez aprobó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

Una evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas. La fiscalía de Brasil avaló más temprano el pedido presentado este mismo martes por la defensa.

Más temprano el martes, el líder derechista canceló una entrevista con el medio de noticias Metropoles, citando razones de salud. Moraes le había autorizado a concederla desde la cárcel.

Los mercados financieros han estado muy atentos, ya que se esperaba que Bolsonaro apoyara formalmente a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, para una candidatura presidencial en 2026.

"Está a punto de ser hospitalizado para una cirugía, algunos días se despierta sintiéndose bien, otros días peor. Hoy puede haber sido un día en que se despertó sintiéndose más mal", dijo el senador en un video publicado en las redes sociales.

Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

La corte suprema dictaminó en noviembre que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el expresidente, quien comenzó a cumplir su condena en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Fue trasladado allí de manera por quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una "organización criminal" que conspiró para asegurar su "control autoritario del poder" tras su derrota electoral ante el actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir su tiempo efectivo de cárcel en algo más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.

Con información a AFP y Reuters

