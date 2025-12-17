SAT confirma cómo operará en vacaciones de diciembre 2025 y cuándo no atenderá a nadie

¿Cómo operará el SAT en las vacaciones de diciembre?

Durante el periodo vacacional de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria mantendrá la atención a contribuyentes de manera normal en sus oficinas de todo el país. Esto significa que los trámites presenciales continuarán sin cambios para quienes ya cuenten con una cita programada.

La dependencia aclaró que únicamente suspenderá la atención al público en los días oficiales de descanso establecidos por la normatividad vigente: el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Fuera de esas fechas, las oficinas del SAT operarán con regularidad, por lo que las y los contribuyentes podrán acudir a realizar sus trámites sin contratiempos.

Ante ello, la autoridad fiscal recomienda revisar y confirmar las citas agendadas, así como tomar previsiones si se requiere realizar algún trámite cercano a los días festivos.

Los servicios del SAT que puedes realizar en línea durante todo el año

El SAT cuenta con una amplia gama de servicios digitales que permiten a los contribuyentes realizar trámites sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina, lo que resulta especialmente útil durante el periodo vacacional.

Entre los principales servicios en línea se encuentra la generación o renovación de la Contraseña, la renovación de la e.firma y la actualización de datos fiscales. Estas herramientas permiten mantener al día la información ante la autoridad fiscal de manera rápida y segura.

Además, a través de la Oficina Virtual, las y los contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al RFC para personas físicas, incluidos mexicanos residentes en el extranjero sin obligaciones fiscales, asalariados o personas sin actividades económicas registradas.

También es posible hacer el cambio de domicilio, la corrección o modificación de nombre, la incorporación o corrección de la CURP, la obtención de constancias fiscales y recibir asistencia virtual para la recuperación de la contraseña.

Con estos servicios digitales, el SAT busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y reducir la necesidad de traslados, incluso en temporadas de alta demanda o días cercanos a festivos.