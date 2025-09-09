Publicidad

El futuro de las criptomonedas como medio de pago ya está aquí

Reglas claras en EU y la expansión de Tether aceleran el uso de stablecoins para pagar, enviar y ahorrar con menor fricción.
mar 09 septiembre 2025 06:04 AM
Para quienes invierten o emprenden, el ángulo es práctico: donde hay claridad regulatoria llega la adopción, y donde hay adopción crecen los casos de uso. Esa es la economía real, no la especulación, considera Silvina Moschini.

Hablando de dinero digital, lo importante no es la tecnología, es lo que puedes hacer con ella. Pagar el súper sin comisiones excesivas. Enviar dinero a tu familia sin tener que esperar días, ni hacer filas. Cobrar al instante por tu trabajo y más.

Con la aprobación de la nueva legislación para activos digitales, el GENIUS Act, en Estados Unidos y con la reciente noticia de que Tether, la compañía detrás de la stablecoin más utilizada en el mundo, podrá entrar al mercado estadounidense, y el fichaje de Bo Hines, el exdirector ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca, como su asesor estratégico, las llamadas “stablecoins” (monedas estables) dejan de ser tema de nicho y se vuelven parte de la conversación del día a día financiero.

Del mundo a tu cartera, ¿por qué esto importa a México?

Aunque el foco mediático está en Washington, el fenómeno es global: porque hoy, más de 80% de las transacciones con stablecoins suceden fuera de Estados Unidos. Es decir, ya son “dinero de uso diario” en muchos países, sobre todo donde la gente busca estabilidad y rapidez para pagar o ahorrar.

Para millones de personas, estos tokens son la puerta de acceso al dólar y a pagos rápidos en países con inflación, controles de capital o sistemas de pagos fragmentados. Brasil, Argentina, México y Venezuela figuran entre los líderes regionales por adopción y remesas digitales.

A la par, los bancos centrales aceleran sus propios experimentos de monedas digitales CBDC (dinero digital emitido por el Estado): 137 economías las estudian, 49 están en piloto y 3 países ya las lanzaron (Bahamas, Jamaica y Nigeria).

Europa, por ejemplo, discute el euro digital con un objetivo claro hacia 2026. ¿Cuál es la señal? El dinero se está volviendo programable y siempre disponible: 24/7.

Para millones de personas, estos tokens son la puerta de acceso al dólar y a pagos rápidos en países con inflación, controles de capital o sistemas de pagos fragmentados. Brasil, Argentina, México y Venezuela figuran entre los líderes regionales por adopción y remesas digitales; y en el comercio electrónico global crecen los pagos con USDT sobre redes de bajo costo como Tron.

México juega en otra liga clave: remesas. Solo en el primer semestre de 2025 entraron 29,576 mdd, y 99.1% llegó por vía electrónica. Cuando cruzas eficiencia digital con costos más bajos, el resultado es obvio: más dinero termina donde debe, en los bolsillos de las familias.

¿Qué cambia con el GENIUS Act - sin tecnicismos – ?

Estados Unidos por fin definió reglas claras para las “monedas estables” usadas en pagos. ¿En español?

- Emisores con licencia y supervisión.
- Reservas 1:1 a la par del dólar estadounidense en activos líquidos y reportes periódicos.
- Protecciones para los usuarios si un emisor quiebra.

Lo más importante no es la regulación en sí, es la confianza que esto crea: si los jugadores cumplen, los bancos, las fintech y comercios se atreven a integrar pagos en stablecoins. Y cuando eso pasa en Estados Unidos, el resto del mundo acelera.

Tether mueve sus fichas en Estados Unidos

La designación de Bo Hines como asesor de Tether confirma la jugada: competir en el mercado más grande, bajo reglas nuevas y con foco en cumplimiento. Para los usuarios finales, esto se traduce en más opciones y, probablemente, mejores tarifas y tiempos al mover dinero.

¿Cómo se verá el “dinero del futuro” para ti?

Piensa menos en “cripto” y más en efectivo digital:

- Pagos al instante entre personas y negocios, incluso cruzando fronteras.
- Payouts inmediatos para freelancers y creadores.
- Remesas más baratas y rápidas que las de hoy.
- Comercios que aceptan “dólares tokenizados” junto con tarjetas y transferencias.

Para quienes invierten o emprenden, el ángulo es práctico: donde hay claridad regulatoria llega la adopción, y donde hay adopción crecen los casos de uso. Esa es la economía real, no la especulación. Esta es, además, la visión que he perseguido: inclusión, transparencia y cumplimiento primero.

México es oportunidad con apellido

Con millones de familias viviendo de remesas, y una economía emprendedora que no se detiene, México puede ganar con este cambio:

- Más ingreso neto para hogares por menores costos de envío.
- Pymes con caja más sana por cobros que liquidan en segundos.
- Turismo y e-commerce con formas de pago “sin fronteras”.

Mientras tanto, los reguladores del mundo se mueven. Europa acelera su hoja de ruta del euro digital y vigila el auge de las stablecoins; el tablero competitivo sube de nivel.

No se trata de “cripto por cripto”. Se trata de dinero que funciona mejor para la gente. Con reglas claras como las del GENIUS Act y con empresas que elevan sus estándares, la tecnología deja de ser promesa y se vuelve servicio: menos fricción, menos costo, más control de tu propio tiempo y de tu propio dinero. Ese es el futuro que quiero ver y construir.

Nota del editor: Silvina Moschini es es Founder & Chief Strategy Officer, Unicoin. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

