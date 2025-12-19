Economía e inflación 'golpean' a las Sofipos: morosidad crece al triple de lo que registra la banca

Y con este crecimiento, especialmente en el otorgamiento del crédito también se incrementaron los riesgos por lo que las Sofipos registraron hasta septiembre un índice de morosidad de 9.9% una cifra que es casi el triple de lo que registra la banca, de 2.27%.

En el estudio "Determinantes de la morosidad de la cartera de consumo para las Sofipos", hecho por el banco central, se destaca que el crecimiento económico está negativamente asociado con la morosidad ya que, cuando la economía crece, el empleo aumenta y los consumidores tienen mayor capacidad de pago e ingresos suficientes para pagar sus deudas con mayor facilidad.

Así, 2025 fue un año complejo para la economía mexicana: a pesar de que no se cumplieron los pronósticos que apuntaban a una contracción, el país apunta a un crecimiento de apenas 0.4%, de acuerdo con estimaciones del banco central.

En cuanto a la inflación, apunta Banxico, su efecto depende de si predomina la disminución de la capacidad de pago de los consumidores o la disminución en la tasa real de interés, por lo que la relación puede ser positiva o negativa, en función de cuál de los efectos sea más prevalente.

La inflación en 2025, aunque estuvo dentro del rango de variabilidad del banco central, registró un repunte en noviembre de este año.

"Los resultados muestran que un incremento de 1 punto porcentual en la inflación anual o en la tasa real de interés conllevaría a un incremento de casi 2 puntos porcentuales en el índice de morosidad de consumo de las Sofipos", señala Banxico en su reporte.

El reporte añade que si bien el sector de las Sofipos es pequeño en relación con los activos del sistema financiero y su interconexión con el resto de los intermediarios es baja, su rápido crecimiento reciente y la dinámica diferenciada de su morosidad con otros jugadores deben ser un motivo de interés de las autoridades.

Las Sofipos cuentan con más de 12 millones de acreditados en el país y aunque representan una pequeña proporción dentro de los activos del sistema financiero mexicano y no se consideran instituciones de importancia sistémica debido a su bajo nivel de interconexión con otros intermediarios, el estudio de sus indicadores de riesgo es de alta importancia para monitorear la salud del sistema financiero mexicano.

"A medida que el tamaño del sector de las Sofipos aumente, el monitoreo de sus morosidades será más relevante para garantizar el desarrollo prudente de este sector", destacó Banxico.

Hasta el cierre de la edición, la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) no ofreció una postura sobre el tema solicitada por Expansión.