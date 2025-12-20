Publicidad

Economía

La factura de la dependencia comercial de México con China

El déficit comercial con el gigante asiático se duplicó en una década. Al mismo tiempo, las industrias mexicanas resentían la avalancha de importaciones. Los aranceles buscan cambiar el rumbo.
sáb 20 diciembre 2025 11:02 AM
Cuando lo barato sale caro: El déficit con China que ya pesa en el bolsillo y en los empleos en México
El desequilibrio en la balanza comercial refleja una creciente exposición de México a las importaciones chinas. (vchal/Getty Images/iStockphoto)

El gobierno mexicano asegura que la reciente medida arancelaria contra países sin tratado comercial no busca afectar a una nación en particular ni deteriorar vínculos con Asia u otras regiones. El argumento oficial apunta a la defensa de la industria nacional frente a prácticas consideradas abusivas. Sin embargo, el desequilibrio comercial que enfrenta México tiene un componente central en China.

México acumula un déficit comercial de 223,349 millones de dólares con Asia y cerca de 54% corresponde a China, según datos de Banxico. La brecha con el gigante asiático se profundizó con rapidez. En una década, el saldo negativo se duplicó al pasar de 60,293 millones de dólares en 2014 a 119,520 millones en 2024, una magnitud que ya genera incomodidad económica y presión política.

Entre enero y octubre de este año, el déficit suma 101,383 millones de dólares y apunta a cerrar en un nivel aún mayor. Este piso disparejo evidencia una creciente exposición de México a las importaciones chinas, que amplían el déficit y presionan a sectores productivos locales con una competencia calificada como desleal. En este contexto, el país se inserta en la dinámica de la guerra comercial global y avanza hacia una etapa de mayor proteccionismo.

La decisión de México de implementar aranceles de entre 5 y 50% responde a una exigencia directa de la industria. En los sectores textil y calzado se perdieron alrededor de 250,000 empleos en los últimos siete trimestres, mientras la industria del acero enfrenta presiones por la sobreproducción asiática. Entre 2021 y 2024, las importaciones crecieron 22.3% en calzado y 20.8% en vestido, un avance que debilitó la producción local.

El sector automotriz también muestra señales de alerta. Las importaciones de autos ligeros desde países asiáticos sin tratado aumentaron con fuerza y China encabeza las compras externas de México con una participación de 28.6%. La Secretaría de Economía advierte que estos vehículos no generan producción ni empleo en el país y subraya la necesidad de preservar la posición de México como quinto productor mundial.

Para Gilberto Gil, socio director de Roland Berger México, los nuevos aranceles anticipan un cierre de filas con Norteamérica y una reconfiguración parcial de las cadenas de suministro. Se abren oportunidades para industrias relegadas como calzado y textiles, aunque otras cadenas seguirán dependiendo del exterior en el corto plazo.

