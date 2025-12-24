Premiado en el mundo, presionado en México: la batalla silenciosa que enfrenta el vino nacional

La queja del sector es que mientras que Europa cuenta con subsidios que les permiten crecer en mercados externos, en el país se acabó el apoyo hasta para el bombeo de agua. En México, apenas el 30% del vino consumido es nacional, el mayor volumen llega de países con fuerte tradición vinícola, como Francia, España o Chile.

Sin embargo, lo que inquieta a los productores no es solo la reputación del vino extranjero, sino el terreno en el que compite el mexicano. Salomón Abedrop, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), sostiene que los productores europeos o los importadores de vino mantienen “prácticas desleales” derivadas de los subsidios que la Unión Europea ofrece a sus productores a través de la Política Agrícola Común (PAC).

En España, por ejemplo, contempla un presupuesto de 202.1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027. Estos fondos no se distribuyen por hectárea, sino con base en objetivos específicos, como la sustentabilidad, la modernización, la reconversión varietal y la promoción en terceros países.

El apoyo llega incluso a los insumos esenciales, como etiquetas, corchos y barricas. “Eso hace que el costo de producción disminuya todavía más y puedan exportar a precios por debajo de los costos de producción”, dice Fernando Cruz, socio director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Aunque hay algo cierto, la escala y la cantidad de uva plantada en el Viejo Continente son mucho mayores que en México. De acuerdo con las estadísticas de la Unión Europea, en 2020 se cultivaron 3.2 millones de hectáreas, 45% de la superficie mundial de cultivo de uva para vino.

A esto se suma que el rendimiento por hectárea en estos países es “prácticamente entre 30 y 40% más elevada”, señala Cruz. Es decir, incluso sin subsidios, la competitividad europea sería mayor. Los países de la Unión Europea también cuentan con estructuras organizativas más consolidadas, como cooperativas que facilitan la vinificación y la comercialización conjunta, generando economías de escala.

En España, por ejemplo, muchas bodegas cooperativas pueden acceder a mejores condiciones del mercado y financiamiento, señala el experto. La queja no es nueva, un estudio publicado en la Revista Argentina de Economía Internacional en 2013 estimó que, de eliminarse los subsidios europeos al vino, la Unión Europea podría perder hasta el 30% de sus exportaciones. En cambio, calcula que las exportaciones del país sudamericano crecerían 10%.

Políticas dispares, la situación en México

En contraste, México eliminó en 2018 gran parte de los subsidios al sector agroindustrial, incluyendo el vitivinícola, que abordaban desde la instalación de sistemas de riego, la plantación de vides, la adquisición de maquinaria o la construcción de bodegas hasta campañas de promoción internacional, muchas operadas a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), eliminada en 2019. Cruz explica que la visión del gobierno se enfocó en canalizar los apoyos hacia pequeños productores en el marco del programa Producción para el Bienestar, eliminando programas específicos de fomento a cadenas agroindustriales de mayor escala.

Esteban Chavoya, expresidente del Sector Agroindustrial de la Canacintra, explica que ninguna otra institución ha cubierto el vacío tras la también desaparecida Finaciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que otorgaba créditos accesibles al campo, y las tasas que hoy ofrecen las instituciones privadas pueden llegar al 25% anual, demasiado elevado para financiar nuevas inversiones, sostiene el empresario, quien también siembra zarzamoras en Michoacán.