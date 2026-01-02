Remesas en descenso marcan el cierre de 2025

El ajuste también se reflejó en el acumulado anual. Entre enero y noviembre de 2025, México recibió 56,469 millones de dólares en remesas, una disminución de 5.1% frente al mismo periodo de 2024. Aun así, el flujo se mantuvo en niveles históricamente elevados y casi en su totalidad llegó por medios electrónicos, que concentraron 99.1% del total.

Del otro lado de la balanza, las remesas enviadas desde México al exterior sumaron apenas 91 millones de dólares en noviembre, con un descenso anual de 1.2%. En el acumulado de los primeros once meses del año, estos egresos cayeron 11.4%, al ubicarse en 1,060 millones de dólares.

Con ello, el saldo de la cuenta de remesas se mantuvo ampliamente positivo. En noviembre, el superávit fue de 5,034 millones de dólares, aunque resultó menor al observado un año antes. En el periodo enero-noviembre, el saldo alcanzó 55,409 millones de dólares, también por debajo del nivel de 2024.

Los datos ajustados por estacionalidad matizan el panorama. En comparación mensual, los ingresos por remesas crecieron 1.8% en noviembre, lo que sugiere una ligera recuperación tras meses de ajustes. Aun así, el cierre de 2025 dejó claro que el gran motor de divisas familiares empezó a perder fuerza, en un contexto de mayor presión económica para los migrantes en Estados Unidos.