Revista Digital
Remesas en descenso marcan el cierre de 2025

Menos envíos desde el exterior llevaron a una caída de 5.7% en las remesas de noviembre y a un retroceso acumulado de 5.1% en 2025, indican datos de Banxico.
vie 02 enero 2026 09:30 AM
México es el mayor receptor de remesas de América Latina. (Foto: Getty Images)
El monto acumulado de las remesas en el periodo enero – noviembre de 2025 fue de 56,469 mdd.

Las remesas que llegan a México dieron una señal de enfriamiento al cierre de 2025. En noviembre, los ingresos provenientes del exterior sumaron 5,125 millones de dólares, una caída anual de 5.7%, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). El retroceso marcó uno de los descensos más claros del año para un flujo que se convirtió en un pilar del ingreso de millones de hogares.

La reducción no se debe a envíos más pequeños, sino a menos transferencias. Durante noviembre se registraron 12.6 millones de operaciones, casi 8% menos que un año antes, aunque el monto promedio por remesa subió a 406 dólares. En otras palabras, los migrantes enviaron más dinero por operación, pero lo hicieron con menor frecuencia.

El ajuste también se reflejó en el acumulado anual. Entre enero y noviembre de 2025, México recibió 56,469 millones de dólares en remesas, una disminución de 5.1% frente al mismo periodo de 2024. Aun así, el flujo se mantuvo en niveles históricamente elevados y casi en su totalidad llegó por medios electrónicos, que concentraron 99.1% del total.

Del otro lado de la balanza, las remesas enviadas desde México al exterior sumaron apenas 91 millones de dólares en noviembre, con un descenso anual de 1.2%. En el acumulado de los primeros once meses del año, estos egresos cayeron 11.4%, al ubicarse en 1,060 millones de dólares.

Con ello, el saldo de la cuenta de remesas se mantuvo ampliamente positivo. En noviembre, el superávit fue de 5,034 millones de dólares, aunque resultó menor al observado un año antes. En el periodo enero-noviembre, el saldo alcanzó 55,409 millones de dólares, también por debajo del nivel de 2024.

Los datos ajustados por estacionalidad matizan el panorama. En comparación mensual, los ingresos por remesas crecieron 1.8% en noviembre, lo que sugiere una ligera recuperación tras meses de ajustes. Aun así, el cierre de 2025 dejó claro que el gran motor de divisas familiares empezó a perder fuerza, en un contexto de mayor presión económica para los migrantes en Estados Unidos.

