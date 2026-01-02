Remesas en descenso marcan el cierre de 2025

Las remesas que llegan a México dieron una señal de enfriamiento al cierre de 2025. En noviembre, los ingresos provenientes del exterior sumaron 5,125 millones de dólares, una caída anual de 5.7%, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). El retroceso marcó uno de los descensos más claros del año para un flujo que se convirtió en un pilar del ingreso de millones de hogares.
La reducción no se debe a envíos más pequeños, sino a menos transferencias. Durante noviembre se registraron 12.6 millones de operaciones, casi 8% menos que un año antes, aunque el monto promedio por remesa subió a 406 dólares. En otras palabras, los migrantes enviaron más dinero por operación, pero lo hicieron con menor frecuencia.