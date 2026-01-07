México activa investigación antidumping sobre la manzana de EU

De acuerdo con la solicitud, estos precios no cubren los costos de producción de la manzana mexicana, contienen los precios nacionales y afectan los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, lo que habría generado daño material.

El periodo investigado comprende del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, mientras que el análisis de daño abarca del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025. La Secretaría determinó que ambos periodos cumplen con los criterios establecidos en la legislación aplicable y en las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.

El producto bajo revisión son las manzanas frescas que llegan desde Estados Unidos, sin importar la variedad, el color o el tamaño. El documento menciona variedades comunes como Red Delicious, Golden, Gala y Granny Smith. Washington concentra alrededor de 70% de la producción de manzana estadounidense.

La resolución señala que, aunque existen diferencias comerciales entre variedades, todas comparten las mismas características esenciales.

Las manzanas entran a México bajo una fracción arancelaria que, en condiciones normales, paga un impuesto de 20%. Sin embargo, actualmente estas importaciones se encuentran exentas del pago de arancel hasta el 31 de diciembre de 2025, debido a decretos vigentes que aplican a productos de consumo básico. Además, al tratarse de mercancías originarias de un país con tratado comercial, pueden recibir trato preferencial si cumplen con los requisitos correspondientes.

En la solicitud se describe el proceso de producción de la manzana en México, que incluye la plantación de los árboles, el crecimiento del huerto durante varios años, la cosecha manual, el almacenamiento en cámaras de refrigeración, el empaque y la distribución. Entre los principales insumos se encuentran la tierra, el agua, fertilizantes, combustibles y mano de obra.

Para revisar los precios de las importaciones, la Secretaría de Economía utilizará información oficial de las aduanas mexicanas y de la balanza comercial del país. También tomará en cuenta referencias de precios del mercado estadounidense, obtenidas de publicaciones oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que concentran datos de los principales estados productores.

La resolución aclara que esta etapa solo marca el inicio del procedimiento. A partir de ahora, importadores, exportadores y otras partes interesadas podrán participar y presentar información. La autoridad continuará el análisis antes de emitir una decisión final sobre el caso.