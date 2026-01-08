La UNAM admite hackeo a sus sistemas informáticos: ¿está a salvo la información de los alumnos?

"La Universidad, de manera preventiva, activó de inmediato los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, que incluyó la inhabilitación de los sistemas correspondientes", dijo la entidad en un comunicado la noche de este miércoles.

Afirmó que hasta ahora no tiene indicios de que haya habido sustracción de datos tanto del alumnado como del personal académico y que el ataque se detectó "en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios".

"Tras un primer análisis técnico se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, los cuales permanecen seguros, bajo los esquemas de protección institucional", detalló la casa de estudios.

La UNAM añadió que ya trabaja con las autoridades correspondientes para presentar las denuncias legales por estos hechos.

Desde el año pasado, la UNAM se ha visto afectada por amenazas en contra de sus instalaciones, lo cual la obligó a activar sus clases en línea y a suspender actividades en varias de sus facultades.

Desde el 22 de septiembre, cuando al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur un estudiante asesinó a uno de sus compañeros, las amagos se intensificaron en diversos planteles y sembraron el temor entre los alumnos, que ya reclamaban un reforzamiento de la seguridad escolar y de los servicios de atención a la salud mental.