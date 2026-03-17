Audi analiza mover producción de sus modelos a EU y abre dudas sobre el futuro de su planta en Puebla

La estrategia busca reforzar su presencia en Norteamérica y responder al entorno de tensiones comerciales y barreras arancelarias que ha impulsado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Actualmente, la firma de Ingolstadt no cuenta con plantas propias en territorio estadounidense, por lo que abastece ese mercado principalmente mediante importaciones desde Europa y su fábrica en Puebla, México.

Sin embargo, la política comercial de Estados Unidos aplica un arancel de 27.5% a los vehículos fabricados en México, lo que reduce la competitividad de los modelos producidos en el país.

Ante este escenario, la automotriz estudia trasladar parte de su producción —incluido su modelo más vendido, el Audi Q5— a la planta del grupo Volkswagen en Chattanooga, Tennessee. Según las fuentes citadas por Europa Press, dicha instalación cuenta con “espacio de sobra” para incorporar la producción de la marca de los cuatro aros.