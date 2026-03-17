Audi analiza mover producción de sus modelos a EU y abre dudas sobre el futuro de su planta en Puebla

El fabricante alemán de autos de lujo Audi, integrado en el grupo Volkswagen, analiza de manera “seria” la posibilidad de producir vehículos en Estados Unidos, de acuerdo con información de Europa Press basada en fuentes de la compañía que hablaron bajo condición de anonimato.
Audi analiza mover producción a EU y abre dudas sobre el futuro de su planta en Puebla
La estrategia busca reforzar su presencia en Norteamérica y responder al entorno de tensiones comerciales y barreras arancelarias que ha impulsado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Actualmente, la firma de Ingolstadt no cuenta con plantas propias en territorio estadounidense, por lo que abastece ese mercado principalmente mediante importaciones desde Europa y su fábrica en Puebla, México.
Sin embargo, la política comercial de Estados Unidos aplica un arancel de 27.5% a los vehículos fabricados en México, lo que reduce la competitividad de los modelos producidos en el país.
Ante este escenario, la automotriz estudia trasladar parte de su producción —incluido su modelo más vendido, el Audi Q5— a la planta del grupo Volkswagen en Chattanooga, Tennessee. Según las fuentes citadas por Europa Press, dicha instalación cuenta con “espacio de sobra” para incorporar la producción de la marca de los cuatro aros.
¿Cómo afectaría a México?
La posible reubicación tendría efectos directos en la industria automotriz mexicana. Uno de los principales sería la pérdida de un modelo clave, ya que el Audi Q5 se produce actualmente en la planta ubicada en San José Chiapa. Su traslado implicaría una disminución en el volumen de exportaciones hacia el mercado estadounidense.
Además, el arancel de 27.5% ya está “perjudicando al modelo azteca”, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press.
Esto abre la puerta a que otras empresas consideren mover su producción a territorio estadounidense para evitar los costos de entrada, en línea con políticas comerciales impulsadas durante la administración de Donald Trump.
La decisión sigue en análisis
El movimiento de Audi también forma parte de una tendencia global de “localización” de la producción, en la que las automotrices buscan fabricar en sus mercados clave para sortear barreras comerciales y regulatorias. Este fenómeno coloca a México en una posición vulnerable si no se resuelven las disputas arancelarias.
Pese a ello, la compañía no ha tomado una decisión final. La posible inversión en Estados Unidos sigue en evaluación debido a la volatilidad y los cambios constantes en las tarifas arancelarias.
En México, Audi mantiene su planta en San José Chiapa, donde produce alrededor de 124,500 unidades al año y emplea a 5,241 trabajadores, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
El futuro de esta operación dependerá de la evolución del entorno comercial en la región. Por el momento, no hay anuncios oficiales de una posible mudanza desde Puebla hacía Estados Unidos.