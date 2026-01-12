México adelanta su emisión de deuda sostenible en euros para 2026

De acuerdo con la dependencia, la emisión se estructuró de la siguiente manera:

Un bono a cinco años, con una tasa cupón de 3.875%, por un monto de 2,000 millones de euros.

Un bono a 10 años, con una tasa cupón de 4.875%, por un monto de 1,750 millones de euros.

Un bono a 14 años, con una tasa cupón de 5.375%, por un monto de 1,000 millones de euros.

“Con esta operación se adelanta una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, permitiendo una gestión más flexible para el resto del año”, destacó la SHCP en un comunicado.

Destacó que a la fecha, el gobierno federal ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, a través de 56 bonos etiquetados por un monto acumulado de 32,450 millones de dólares, lo que posiciona a México como uno de los principales emisores de bonos ODS en América Latina.

“La emisión se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, la cual amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles y refuerza los criterios de elegibilidad y trazabilidad. Este marco se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y consolida las mejores prácticas en materia de transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas”, informó la SHCP a cargo de Édgar Amador Zamora.

La demanda de esta colocación alcanzó 13,500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto emitido, y se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas internacionales, detalló Hacienda.

