Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos

“(El T-MEC) caduca muy pronto y podríamos tenerlo o no tenerlo, no me importaría”. Así se refirió este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tratado comercial con México y Canadá, al afirmar que no ve una ventaja real para su país y que el acuerdo le resulta irrelevante.
“Canadá lo quiere, lo necesita, porque nosotros no necesitamos el producto canadiense”, dijo, al insistir en que su objetivo es fabricar autos dentro de Estados Unidos. “Quiero construir los autos aquí. Antes se fabricaban en Canadá, ahora los canadienses se están mudando aquí para construir autos. Lo mismo pasa con México y con Japón”, agregó, al señalar que ese país ha pagado miles de millones de dólares por el privilegio de producir vehículos en territorio estadounidense.