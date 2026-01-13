Publicidad

Economía

Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos

El presidente estadounidense dijo que el tratado comercial puede mantenerse o no y aseguró que no ve una ventaja real para su país.
mar 13 enero 2026 05:33 PM
Trump pone en duda la continuidad del T-MEC: "Sirvió un buen propósito"
El congreso de Estados Unidos adoptó el jueves un proyecto de recortes fiscales que también tienen un impacto directo en la seguridad social de migrantes que tienen estatus legal. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

“(El T-MEC) caduca muy pronto y podríamos tenerlo o no tenerlo, no me importaría”. Así se refirió este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tratado comercial con México y Canadá, al afirmar que no ve una ventaja real para su país y que el acuerdo le resulta irrelevante.

“Canadá lo quiere, lo necesita, porque nosotros no necesitamos el producto canadiense”, dijo, al insistir en que su objetivo es fabricar autos dentro de Estados Unidos. “Quiero construir los autos aquí. Antes se fabricaban en Canadá, ahora los canadienses se están mudando aquí para construir autos. Lo mismo pasa con México y con Japón”, agregó, al señalar que ese país ha pagado miles de millones de dólares por el privilegio de producir vehículos en territorio estadounidense.

“No quiero autos hechos en Canadá. No quiero autos hechos en México. Quiero que se hagan aquí”, dijo frente a reporteros durante su recorrido en el complejo Ford Rouge Center, en Dearborn, Michigan, donde se ensamblan camionetas F-150 y F-150 Raptor. Acompañado por directivos de la empresa, caminó por la línea de producción, saludó a trabajadores y firmó el cofre de una unidad al cierre del recorrido.

Las declaraciones ocurrieron dentro de la nave industrial, ante cámaras de televisión y teléfonos móviles que difundieron de inmediato los comentarios en redes sociales.

Cuestionado sobre el futuro del T-MEC, el presidente respondió que Estados Unidos puede tener el acuerdo o no tenerlo, sin que eso represente un problema. Insistió en que su prioridad es que la manufactura automotriz regrese al territorio estadounidense y sostuvo que los aranceles hacen menos atractivo producir vehículos fuera del país.

Horas más tarde, durante un discurso en Detroit, el mandatario reiteró su apuesta por usar los aranceles como palanca para fortalecer la industria local. Sus declaraciones se dan en la antesala del proceso de revisión del T-MEC, previsto para este año, un mecanismo que permite evaluar la continuidad, ajustes o eventual salida del acuerdo comercial.

