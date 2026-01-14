El tomate mexicano encontró nuevo hogar: Canadá toma la estafeta tras el arancel de EU

El dato más significativo aparece en el desglose temporal. Del total exportado, 74% se concentró entre agosto y noviembre, meses posteriores a la entrada en vigor de la cuota antidumping en Estados Unidos, lo que refleja un ajuste en la estrategia comercial del sector.

Este repunte contrasta con el desempeño de 2024, cuando el tomate mexicano perdió terreno en el mercado canadiense. Ese año, las ventas alcanzaron 4.1 millones de dólares, una caída de 24.5% respecto a 2023. El cambio de tendencia en 2025 muestra que el mercado canadiense comenzó a ser un pequeña válvula de escape justo cuando el acceso al mercado estadounidense se volvió más costoso e incierto.

Aunque Canadá todavía representa una porción muy pequeña del comercio total, su participación en las exportaciones mexicanas de tomate mostró avances. En los primeros 10 meses de 2025, este mercado concentró 0.34% del total exportado, frente al 0.11% del año previo. En paralelo, la participación de Estados Unidos retrocedió 0.8 puntos porcentuales.

La empresa especializada SaveFruit Corp ha mencionado que Canadá surge como una oportunidad clara de diversificación. El país consume alrededor de 780,000 toneladas de tomate al año y, bajo el marco del T-MEC, ofrece acceso libre de aranceles para el producto mexicano. Sin embargo, México apenas cubre cerca de 0.3% de ese mercado, una proporción mínima que revela un amplio margen de crecimiento.