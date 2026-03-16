Nvidia ve mercado de un billón de dólares en la nueva fase de la IA

Esto significa que es el momento en que un modelo de IA ya entrenado se usa para producir una respuesta, una predicción o una acción o sea es cuando ChatGPT responde una pregunta, un copiloto de código sugiere una línea, un banco detecta un fraude o una fábrica anticipa una falla en una máquina.

Huang señaló que este impulso no vendrá solo de grandes jugadores como AWS o Microsoft, sino también de empresas o gobiernos que requieran procesar información.

Por ello la firma presentó Vera, un nuevo CPU diseñado específicamente para la era de la IA agéntica, con la idea de que el procesador ya no sea un simple acompañante del GPU, sino una pieza central para orquestar modelos que razonan, ejecutan herramientas, corren código y validan resultados.

Este nuevo producto ofrece 50% más velocidad y el doble de eficiencia que los CPUs tradicionales en este tipo de cargas, una promesa que apunta directamente a un mercado donde el cuello de botella ya no es solo entrenar modelos, sino sostener servicios de IA a gran escala con costos y consumo energético controlados.

La empresa dijo que ya colabora con despliegues junto a Alibaba, ByteDance, Meta, Oracle Cloud Infrastructure, CoreWeave, Lambda, Nebius y Nscale, y que fabricantes como Dell, HPE, Lenovo y Supermicro ya lo están adoptando.

“El CPU ya no se limita simplemente a respaldar al modelo, pues ahora lo respalda”, señaló Huang durante la Keynote de inauguración del GTC Nvidia, su evento enfocado a desarrolladores.

Vera ya está en producción y estará disponible a través de socios en la segunda mitad de 2026, con lo que Nvidia refuerza su ofensiva para vender no solo GPUs, sino la infraestructura completa de la siguiente fase de la inteligencia artificial.

Nvidia no reporta por separado los ingresos de Grace o Grace Hopper, antecesores de Vera, por lo que no es posible medir con exactitud cuánto aportó esa generación.

Lo que sí muestran sus reportes es que esos chips acompañaron la expansión del negocio de centros de datos, que pasó de unos 47,600 millones de dólares en el año fiscal 2024 a 115,200 millones en 2025, mientras que Blackwell sumó con 11,000 millones en un solo trimestre a las finanzas de la empresa.

