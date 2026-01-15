Fechas límite para presentar la Declaración Anual 2025 si eres titular de una empresa

Declaración anual 2025

La declaración anual es un reporte detallado de todas las operaciones contables y fiscales realizadas en el periodo anterior. En 2026, se informa sobre los movimientos económicos de 2025.

Hacer la declaración es una obligación que tienen tanto las personas físicas como morales en México, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la entidad responsable de su regulación.

Las personas morales realizan este trámite durante el primer trimestre del año, con periodos específicos según el tipo de organización que sea; mientras que los contribuyentes o personas físicas la realizan durante abril.

Fechas para las personas morales

El SAT estableció plazos definidos se acuerdo con el régimen fiscal de las empresas en México:

Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.

Demás regímenes del Título II de la Ley del ISR y Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): hasta el 31 de marzo de 2026.

Además, la entidad fiscal también contempla a las sociedades que se encuentran en periodo de liquidación, las cuales tienen como límite el lunes 19 de enero de 2026.