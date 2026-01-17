Publicidad

Economía

México enciende alertas por salida de EU del impuesto mínimo global de la OCDE

La decisión tiene implicaciones en materia tributaria y de competitividad para atraer inversiones a territorio mexicano.
sáb 17 enero 2026 01:02 PM
¿Sin piso parejo? México prende focos rojos tras la salida de EU del impuesto mínimo global de la OCDE
Las transnacionales estadounidenses tendrán que considerar estos cambios en sus análisis para decidir si invierte en México o Estados Unidos. (Foto: iStock. )

Lo prometido es deuda. El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para que las empresas estadounidenses no paguen el impuesto mínimo global de 15%, en los países integrantes, incluido México.

En su primer día de gobierno, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sacar a EU del plan de los países de la OCDE para aplicar un impuesto mínimo global de 15% a empresas transnacionales, cuyo objetivo es evitar la salida de capitales por ganancias hacia paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación, poner piso parejo para las inversiones entre los países miembros, y dar orden al pago de impuestos en la economía digital.

Un año después, el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, informó que en coordinación con el Congreso se trabajó para lograr un acuerdo con los más de 145 países del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 para que las empresas con sede en este país permanezcan sujetas únicamente a los impuestos mínimos globales estadounidenses, a la vez que se les exime del Pilar Dos.

“Este acuerdo conjunto reconoce la soberanía fiscal de Estados Unidos sobre las operaciones internacionales de las empresas estadounidenses y la soberanía fiscal de otros países sobre la actividad comercial dentro de sus propias fronteras”, declaró Bessent el pasado 5 de enero.

Botón rojo

La decisión enciende las alertas para México, pues tiene implicaciones en materia tributaria, y de competitividad para atraer inversiones.

Estimaciones de la OCDE detallan que la implementación de este impuesto mínimo global tiene el potencial de generar hasta 200,000 millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales cada año, una bolsa a la que puede acceder México y que se reduce tras la salida de EU.

Estados Unidos lidera la salida de inversiones alrededor del mundo con 360,000 millones de dólares, tan solo en 2024, refiere el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2025 de la UNCTAD. Además, las empresas estadounidenses concentran la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, cifras de la Secretaría de Economía detallan que estas destinaron 16,146 millones de dólares, de enero a septiembre del año pasado, lo que representa el 39.5% de los flujos totales de inversión.

Esto tiene implicaciones significativas para todo el mundo, pero particularmente para México, ya que el propósito de este impuesto mínimo es evitar la erosión de la base tributaria (uso de estrategias de las multinacionales para reducir su carga fiscal), y tratar, en la medida de lo posible igualar o poner un piso parejo sobre los ingresos y la generación de ingresos en cada uno de los países, explicó Jesús Guillermo Mendieta, vocero de la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), y socio de la firma Mendieta y Compañía.

"Nos impacta también porque dependemos de una cooperación fiscal internacional para el desarrollo económico, en nuestro caso, de nuestra economía interna”, comentó el especialista del CCPM.

En el contexto reciente, la OCDE y el G7 han empujado un esquema que acaba de ser publicado que se llama side by side y este pretende atender la posición de Estados Unidos, buscando estabilidad sin necesariamente desmantelar el marco del pilar dos, explicó Montserrat Colin Presidenta de la Comisión Fiscal Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"Eso cambia el mapa de quién cobra el top up tax (impuesto complementario)
en ciertos casos, y obliga a México a pensar, desde mi punto de vista, técnicamente si quiere recaudar en casa o si quiere dejar la recaudación y que se exporte a otras jurisdicciones. Para México, la implicación principal está en aplicar un impuesto complementario", explicó Colin.

Menos impuesto en EU

Entre las promesas de Trump, también está reducir la tasa del impuesto corporativo (ISR, en México) de 21% a 15%, y la salida del acuerdo de la OCDE es uno de los primeros pasos para lograrlo.

Esto significaría una desventaja en materia de competitividad fiscal; “prácticamente estás dando más beneficios para que se vayan las empresas transnacionales de EU, por una menor tasa, ahorita está allá en 21%, nosotros en 30%. Si lo vemos a largo y mediano plazo, lo que vas a decir es, ‘mejor manda tus empresas a EU y deja una oficina de representación en México’”, comentó Mendieta.

No obstante, las empresas consideran distintos factores que inciden en sus costos finales, como el nivel de los salarios, ubicación geográfica e impuestos locales (estatales y/o municipales) para decidir si dejan o se llevan sus inversiones a otros destinos, coinciden especialistas.

“Si comparas a nivel federal, obviamente estamos más elevados, pero considerando impuestos locales, que varía de estado a estado, ahí estamos más homogéneos. Fuera de eso, México se mantiene medianamente competitivo, más allá de lo fiscal, es un país con muchas ventajas en términos de inversión, al final uno de sus puntos más fuertes no deja de ser su ubicación geográfica, tienes la predictibilidad que, a pesar de todo, te sigue ofreciendo el T-MEC, el gas natural más barato del mundo que viene de Texas, y mano de obra que sigue en niveles competitivos, aunque el costo laboral ha crecido en los últimos años”, consideró Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"No necesariamente es un driver para, digamos, disminuir el atractivo de inversión estadounidense en México, pero sí puede ser un tema a tomar en consideración", consideró la especialista del IMCP.

