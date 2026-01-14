Hacienda enfrenta en 2026 el año más apretado para las finanzas públicas: una cuesta de enero eterna

A diario, el erario público necesita 20,000 millones de pesos, solo para cumplir con sus compromisos, pero tan solo genera 18,000 millones con todas sus fuentes de ingreso; impuestos, derechos y venta de petróleo, por lo que diariamente tendrá que endeudarse 2,000 millones, y eso solo para pagar lo indispensable, arrojan estimaciones de la think tank que preside Mariana Campos.

Entre las obligaciones crecientes destacan: el pago de intereses por la deuda; transferencias a los estados; salario de los funcionarios; pensiones; subsidios a Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir el impacto en los costos para generar energía, en un contexto en el que el gas natural es insuficiente e importaremos más de Estados Unidos; las ayudas para Petróleos Mexicanos (Pemex), y las cuotas para seguridad social.

Deudas en crecimiento

El esfuerzo en materia tributaria y para la producción petrolera no será suficiente para abastecer las necesidades del erario público. Para todo 2026 se contempla un gasto por 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.47 billones tendrán su origen en financiamientos, esto corresponde al 14.42% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En esta sintonía, en los primeros días del año, Hacienda emitió bonos de deuda por 9,000 millones de dólares y 4,750 millones de euros.

Al inaugurar 2026 con la emisión de deuda en dólares, Hacienda reafirmó su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, y aseveró que mantiene “la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente”.

El techo para la deuda extranjera para este 2026 es de 15,500 millones de dólares, y para la deuda interna es de 1.78 billones de pesos.