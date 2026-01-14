Hacienda enfrenta en 2026 el año más apretado para las finanzas públicas: una cuesta de enero eterna

La cuesta de enero llegó para las finanzas de México, y se prevé que dure todo 2026. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, pese al optimismo que proyecta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el paquete económico, los ingresos públicos serán insuficientes y el margen de maniobra reducido, ante una larga lista de obligaciones que crecen cada año.
A diario, el erario público necesita 20,000 millones de pesos, solo para cumplir con sus compromisos, pero tan solo genera 18,000 millones con todas sus fuentes de ingreso; impuestos, derechos y venta de petróleo, por lo que diariamente tendrá que endeudarse 2,000 millones, y eso solo para pagar lo indispensable, arrojan estimaciones de la think tank que preside Mariana Campos.
Entre las obligaciones crecientes destacan: el pago de intereses por la deuda; transferencias a los estados; salario de los funcionarios; pensiones; subsidios a Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir el impacto en los costos para generar energía, en un contexto en el que el gas natural es insuficiente e importaremos más de Estados Unidos; las ayudas para Petróleos Mexicanos (Pemex), y las cuotas para seguridad social.
Deudas en crecimiento
El esfuerzo en materia tributaria y para la producción petrolera no será suficiente para abastecer las necesidades del erario público. Para todo 2026 se contempla un gasto por 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.47 billones tendrán su origen en financiamientos, esto corresponde al 14.42% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En esta sintonía, en los primeros días del año, Hacienda emitió bonos de deuda por 9,000 millones de dólares y 4,750 millones de euros.
Al inaugurar 2026 con la emisión de deuda en dólares, Hacienda reafirmó su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, y aseveró que mantiene “la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente”.
El techo para la deuda extranjera para este 2026 es de 15,500 millones de dólares, y para la deuda interna es de 1.78 billones de pesos.
Cubrir faltantes con ingresos provenientes de financiamientos no es una nueva práctica, por una deuda acumulada de 18.26 billones de pesos, este año Hacienda destinará 1.29 billones de pesos para el pago de intereses; es decir, el 12.7% del Presupuesto, un porcentaje mayor al previsto para el cierre de 2025, que es de 12.3%, refieren cifras de la SHCP.
Esto significa que diariamente destinará 3,847 millones de pesos, mientras en 2019 se pagaban 2,062 millones. “En solo siete años, el costo de los intereses casi se ha duplicado, aumentando 86.5%, (es decir, 1,784 millones diarios adicionales, ya considerando inflación)”, destacó el análisis de México Evalúa.
El pago de la luz
También corren las cuentas por los servicios. Este 2026, para mantener las tarifas eléctricas por debajo de su costo real, el gobierno federal deberá transferir recursos a la CFE todos los días.
En promedio, cada 24 horas destina alrededor de 240 millones para subsidiar la factura de luz de los hogares, estimó la think tank.
La presión por este apoyo incrementa en vista del alza en una de las materias primas para generar electricidad: el gas natural, el cual está subiendo de precio en Estados Unidos, por el alza en la demanda de Europa, y es un suministro importante para México.
“La generación de electricidad en México está muy orientada al gas natural, el 60% de la electricidad que consumimos se basa en plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. La presión va a estar en las finanzas públicas, porque el gobierno federal va a tratar, como siempre ha sucedido, de suavizar el impacto que tiene el precio del gas natural en el costo de la electricidad con subsidios”, detalló Luis Miguel Labardini, socio de la firma Marcos y Asociados.
Los hijos y las pensiones
La cuesta se intensifica y prolonga a lo largo de 2026 con el compromiso de las transferencias para los estados y municipios a través de las Participaciones y Aportaciones, además de los pagos de las pensiones vitalicias y no vitalicias. En conjunto estos gastos concentran el 42% del gasto público.
“En los últimos años, este gasto ha crecido incluso más rápido que el pago de intereses de la deuda. En 2019, el Estado destinaba poco más de 3,000 millones de pesos diarios para cubrir el costo de las pensiones. Pero para 2026 esa cifra ascenderá a 5,422 millones por día, un aumento de 81% , equivalente a 2,419 millones diarios adicionales, ya ajustados por inflación. El resultado es un compromiso que no deja de crecer y que presiona cada vez más el espacio fiscal del Gobierno”, detalló el análisis de México Evalúa.