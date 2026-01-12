¿Qué es la doble tributación y por qué el SAT reclama 16,000 mdp a empresas como Samsung en México?

De acuerdo con el SAT, hay 30 juicios en su contra, en el que se disputan 16,000 millones de pesos, los cuales fueron promovidos por 24 empresas, entre las que destaca Samsung. La resolución de la Corte marcará precedente para la toma de decisiones de inversión extranjera en México, y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que es este 2026.

Si se resuelve a favor del doble cobro “se va a sentar un precedente terrible”, advirtió Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la comisión técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Cifras de Inegi, señalan que en el país existen 5,241 empresas IMMEX manufactureras, que pueden verse afectadas.

Las empresas maquiladoras señalan que se les quiere aplicar doble tributación derivada de una interpretación de las reglas. El SAT le quiere cobrar 6,714 millones de pesos a Samsung por IVA no retenido entre 2019 y 2023.

¿Qué es la doble tributación?

En México, cualquier importación causa IVA, pero las empresas IMMEX, certificadas en materia de IVA e IEPS, pueden internar mercancía de manera temporal al país exentando el pago, siempre y cuando los bienes, que paran en México para agregarles valor o ser transformados, sean exportados.

“Cuando importas temporalmente tienes la obligación de exportar, porque obtuviste un beneficio. El SAT vigila mucho estas obligaciones de retorno”, explicó Estrada Antón.

Pero, cuando una empresa maquiladora decide venderle esa mercancía a una compañía residente en México (adquiriente), los bienes deben importarse de manera definitiva y pagar el impuesto, el cual debe ser cobrado y enterado al SAT por la IMMEX.

Para concretar la venta, sin tener que exportar las mercancías físicamente al extranjero y retornarlas a México, el SAT estableció una facilidad logística, conocida como exportación virtual (Pedimento V5). No obstante, de acuerdo con la autoridad, esta facilidad ha generado evasiones fiscales, por lo que en 2019 modificó su interpretación y consideró que si la mercancía se vende en México, se debe aplicar el IVA, pero como también hay una importación se debe causar IVA.

En este caso, quien vende es una empresa en el extranjero, que es la dueña de la mercancía importada por la IMMEX para ser manufacturada, de acuerdo con la Ley, el impuesto por enajenación debería trasladarse a la empresa que vende, pero esto no es posible, y se traslada al comprador residente en México, explicó la especialista.