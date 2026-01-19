China creció 5% en 2025, su nivel más bajo en décadas

Las autoridades de la segunda economía mundial habían establecido una meta de crecimiento de "alrededor del 5%" para 2025, tras una expansión del 5% en 2024.

Analistas señalaron que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones y que oculta las debilidades internas de la economía china.

La economía creció un 4.5 % en el cuarto trimestre de 2025, en línea con las expectativas, aunque registró una significativa desaceleración hacia finales de año.

"El impacto de los cambios en el entorno externo se ha profundizado", admitió Kang Yi, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

"La contradicción interna de una oferta fuerte y una demanda débil es evidente", agregó en una rueda de prensa, admitiendo que "aún persisten muchos problemas".

En un intento por estimular el consumo, el gobierno chino ha relajado su política fiscal y está subvencionado la compra de productos para el hogar.