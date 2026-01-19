México va al Mundial pero no de futbol: se 'enfrenta' a EU y Canadá en la revisión del T-MEC con estas jugadas

Primer tiempo

El silbatazo inicial llega con la primera instrucción para la selección mexicana. La presidenta encabeza la alineación. Al centro del campo aparece Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE). A un costado circula Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia. Y desde la banca, exnegociadores del tratado levantan la voz. Coinciden en la primera jugada: impedir que la revisión del T-MEC se convierta en una renegociación. El balón no puede caer en ese portero.

Mónica Lugo, quien fuera directora general adjunta de Competitividad e Innovación en la Subsecretaría para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde asesoró la ratificación del T-MEC y las negociaciones con Estados Unidos, levanta la mano y lanza un aviso que suena como advertencia de vestidor. Abrir los 34 capítulos del Tratado equivale a destapar una caja de Pandora, ya que un solo cambio obligaría a pasar por los congresos de los tres países y permitiría que sectores políticos de Estados Unidos inyecten exigencias que rompan el equilibrio. La defensa mexicana quedaría expuesta.

La renegociación pondría al país frente a la visión proteccionista de Donald Trump, cuya estrategia no busca asociaciones ni equilibrios. Su estilo apuesta por la imposición. Lugo lo describe sin rodeos, hay que hacer una buena contención. “México ha cedido demasiado. Preocupa mucho que llegue con esa postura”, advierte. Porque si México no evita la renegociación, podría permitir que un nuevo marco jurídico a largo plazo incluya medidas dañinas para la integración regional.

Rubisel Velázquez, quien también estuvo en las negociaciones del tratado, en ese entonces como director general de Disciplinas de Comercio Internacional en la SE, observa los espacios. Para él, la jugada maestra consiste en agotar la etapa de revisión y avanzar después, solo en caso inevitable, hacia una negociación acotada. Plantea llegar con posiciones ofensivas y defensivas claras, junto con una agenda propia que incluya intereses mexicanos y no solo respuestas a las exigencias de Washington.

Insiste en evitar la apertura total del Tratado. Cada reforma altera costos, beneficios y ritmos productivos. Advierte que una negociación amplia permitiría que Estados Unidos reviva propuestas archivadas en 2020, como límites a exportaciones agroalimentarias, reglas más duras para el autotransporte, restricciones al mecanismo de solución de controversias o presiones laborales más rígidas. Incluso podrían avanzar intentos para reducir instrumentos de protección a la inversión.

En la otra banda, Guillermo Malpica, quien participó en la negociación del T-MEC como jefe para los temas de servicios, inversión, energía y movilidad temporal, recuerda que la revisión debe mantener un carácter técnico. Una evaluación minuciosa, no una guerra abierta. “Se le debe dar la oportunidad de agotar esa instancia y de hacer un ejercicio real, meticuloso, profundo de qué ha funcionado y qué no en el tratado”, señala.

Subraya que ningún país posee el nivel de integración que México construyó con su vecino del norte. Esa ventaja no puede diluirse. Recomienda preservar el principio que guía la competencia regional: T-MEC igual o mejor, nunca menor.