El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3.3% este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0.2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que "la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores", lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar "dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025", esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Más bien, los desafíos se vieron compensados por "vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica", explicó a periodistas.

Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.