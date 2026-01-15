Inversión fija y consumo sorprenden al alza

La inversión fija, en fase de recuperación

Inegi reportó que en octubre de 2025 la inversión fija bruta aumentó 0.9 % en términos reales respecto al mes previo, recuperándose de la caída observada en septiembre. Este indicador, que mide la formación de capital en activos productivos (como construcción, maquinaria y equipo), representa una señal de reactivación económica luego de meses de resultados mixtos.

Según el análisis de Monex, este avance fue impulsado principalmente por un dinamismo en el gasto de construcción, que creció 3.9 % mensual, con la construcción residencial registrando su mayor avance desde mayo de 2025. El componente de maquinaria y equipo, en contraste, mostró una contracción mensual de 2.2 %, reflejando que la inversión productiva todavía enfrenta cautela empresarial.

Pese al rebote mensual, en términos acumulados la inversión fija bruta continúa por debajo de los niveles de 2024, con una contracción anual explicada por una desaceleración tanto en proyectos privados como públicos.

Consumo privado sorprende con mayor dinamismo

No solo la inversión mostró señales de reactivación, el consumo privado también sorprendió positivamente en octubre. Tras meses de bajo crecimiento, los hogares mexicanos elevaron su gasto en bienes y servicios, registrando un avance de 0.8 % mensual, según los datos desestacionalizados.

Este impulso al consumo fue gracias al gasto en bienes importados, que mostró un comportamiento inusualmente fuerte, en contraste con el gasto de origen nacional que se mantuvo más moderado.

La lectura conjunta de estos indicadores —repunte de la inversión fija y aceleración en el consumo— sugiere una mejora acotada en la demanda interna, aunque aún sobre una base estructural frágil. Analistas de Monex señalan que estos avances podrían indicar que la economía mexicana está saliendo de la atonía de inversión y consumo que caracterizó buena parte de 2025, aunque advierten que la tendencia no es uniforme ni robusta.