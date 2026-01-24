El SAT le pone las reglas al regreso del dinero que salió al extranjero

El programa entró en vigor en 2026, y sus reglas fueron publicadas el 28 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El último estímulo fiscal de este tipo se brindó en 2017, en el gobierno de Enrique Peña Nieto con una tasa de 8%.

Para 2026 aplica a los contribuyentes que mantuvieron recursos lícitos en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2025, que fue cuando se dio a conocer la exposición de motivos y la propuesta de reforma fiscal, comentó Víctor Manuel Barajas Barrera, socio experto en Derecho fiscal y Planeación Patrimonial en Basham Ringe y Correa.

Los requisitos que deben cumplirse son:

- No estar en las listas negras del SAT.

- No aplica para recursos ilícitos (lavado de dinero), personas con sentencias fiscales firmes o residentes en paraísos fiscales.

- Que no sean recursos respecto de los cuales se hubieran tomado una deducción en México.

“Tampoco aplica a los ingresos obtenidos como consecuencia del Régimen Simplificado de Confianza, el famoso resico, ya que están sujetos a una tasa, de por sí bastante baja, del 1 al 2.5%, y por lo tanto sería ilógico pagar 15% por un ingreso que de suyo debió haber pagado de 1 a 2.5%”, detalló el especialista en materia fiscal.

Las reglas de la Miscelánea Fiscal 2026 refieren que el dinero debe retornar al país a más tardar el 31 de diciembre 2026. Además, el impuesto se debe pagar los 15 días naturales siguientes al retorno.