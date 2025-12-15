7 incentivos fiscales del SAT y descuentos que habrá en 2026 para que 'ahorres' impuestos

¿Qué es un incentivo fiscal?

Un incentivo fiscal o beneficio fiscal es una disposición dentro del marco legal tributario, que tiene por objetivos fomentar o apoyar actividades de sectores o conductas especificas mediante un trato preferencial, deducciones, exenciones o descuentos.

¿Qué incentivos fiscales nuevos habrá en 2026?

De acuerdo con el Paquete Económico 2026 que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y que entrará en vigor el primer día del próximo año, existen al menos siete incentivos dirigidos a personas físicas y morales.

1. Repatriación de capitales

Tras el objetivo de impulsar la inversión, el gobierno federal propuso un programa para la repatriación del dinero que salió del país, siempre y cuando sea de origen lícito, y haya permanecido en el extranjero hasta el 8 de septiembre de este año.

El programa fue aprobado por el Congreso y entra en vigor el primero de enero de 2026. Quienes opten por regresar el capital, pagarán una tasa de 15% de ISR sin deducción alguna, cuando la tasa de este impuesto en el país es de hasta 35%.

El dinero que regrese deberá invertirse, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, y mantenerse en al menos los siguientes tres años. Las inversiones elegibles incluyen la adquisición de bienes nuevos de activo fijo o la adquisición de terrenos y construcciones, utilizados en proyectos de la estrategia nacional denominada "Plan México" o en los Polos de Desarrollo, refiere la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

Este programa tuvo una antigua edición en 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se ofreció una tasa de 8% de ISR, regresaron 380,000 millones de pesos, por los que ingresaron al erario púbico entre 20,000 y 25,000 millones refiere el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT, Antonio Martínez Dagnino.

2. Programa de Regularización fiscal se amplía

Este año se echó andar el Programa de Regularización Fiscal, el cual continuará en 2026, con algunas modificaciones.

La edición 2025 de este programa ofrece la condonación al 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, que se derivan de incumplimientos. Es para personas físicas y morales con ingresos menores a los 35 millones de pesos, en el año fiscal que el contribuyente quiera regularizarse.

Para 2026, el límite de ingresos se amplió para las personas que registraron ingresos por hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024, con créditos fiscales firmes o consentidos. Aplica al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, siempre que se presenten las declaraciones respectivas y realicen el pago de estas en una sola exhibición a más tardar el último día de 2026, refiere la LIF 2026.

“Hay una mayor amplitud del límite de ingresos para entrar en esos estímulos. En el caso de multas por obligaciones, que no son de pago, se condona el 90%, no el 100%. Tiene que cumplirse con el pago y la solicitud en 2026, la solicitud debe presentarse a más tardar en el mes de octubre de 2026”, explicó Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

3. Discos y calzones menstruales sin IVA

Como ampliación de un cambio aprobado en 2021, que liberó del pago de IVA a productos de gestión menstrual como toallas sanitarias y tampones, para 2026 se aprobó incluir a los calzones y discos menstruales en la lista de productos sin esta carga tributaria.

Con esta disposición México será el primer país en América Latina en extender la tasa cero, uniéndose a países como Canadá, Reino Unido y Maldivas que ya eliminaron este impuesto a todos los productos menstruales, refiere la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del grupo parlamentario de Morena.

De acuerdo con Hacienda, este incentivo representa una renuncia recaudatoria de 6,717 millones de pesos en 2025, y 7,131 millones en 2026, lo que representa apenas el 0.0187% del PIB, refiere el informe de Renuncias Recaudatorias 2025.

4. Nicotina para terapia sin IEPS

Si bien habrá incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarrillos y tabaco, la adquisición de otros productos que contengan nicotina y sean utilizados como terapia de reemplazo de nicotina quedará exenta del pago de este impuesto.

Esto, siempre y cuando, el o los productos cuenten con registro sanitario como medicamentos emitido por la autoridad sanitaria, refiere la Ley del IEPS 2026.