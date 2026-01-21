La exención del cobro del ISR a jugadores extranjeros o no residentes en los mundiales de futbol llegó a su final con la edición 2026 que se jugará en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Para su pago en territorio mexicano los atletas comienzan el calentamiento para sortear obstáculos.
Jugadores del Mundial sortearán peripecias para el pago de ISR en México
Para ser sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, México firmó un compromiso en materia de beneficios fiscales, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual fue confirmado por la administración actual en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, a través del artículo transitorio vigésimo quinto, el cual determina, en general, la exención de obligaciones y pago en materia de impuestos, para personas físicas y morales residentes y extranjeras que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial.
“Este fue un compromiso que se hizo cuando se firmó la intención de que México fuera sede del Mundial, estamos hablando entre 2015 y 2018. Esto no es exclusivo para esta Copa, pues en Brasil, Rusia y Catar también aplicó este mecanismo”, explicó Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Lee más
En las tres ediciones anteriores de la Copa Mundial y sus correspondientes paquetes de beneficios fiscales, los Estados o jurisdicciones exceptuaron el cobro de ISR a jugadores extranjeros. Lo pagaron y enteraron quienes estaban obligados en su país de residencia o nacimiento, por ingresos globales.
El beneficio cambia con el Mundial que se celebrará en Norteamérica, ya que los países anfitriones no otorgarán la exención de ISR a jugadores extranjeros, de acuerdo con información de sus autoridades tributarias; IRS en Estados Unidos, ARC en Canadá, y SAT en México.
El caso de México
Fue con la publicación de las Reglas de la Miscelánea Fiscal 2026, el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acotó los beneficios fiscales para la Copa Mundial.
Las personas morales que participen en la organización y celebración de este evento, ya sean nacionales o extranjeras, podrán exentar el pago del IVA e IEPS, siempre y cuando estén publicadas en una lista que emitirá la FIFA -a través de una sociedad constituida en México a la que llamaron FWA México 2026- cada inicio de mes, y estén al tanto de sus obligaciones fiscales.
En tanto, para las personas físicas existen particularidades, por ejemplo, para las personas transferidas por la FIFA o subsidiarias para trabajar temporalmente en el país, habrá exenciones del IVA e ISR por los ingresos que generen en México, pero solamente del 7 de mayo al 19 de agosto, detalló Víctor Manuel Barajas Barrera, socio experto en Derecho fiscal y planeación patrimonial de Basham Ringe y Correa.
“Esta disposición también aplica a los voluntarios. Incluso siendo mexicanos, o sea, los voluntarios mexicanos estarán exentos del ISR respecto a los ingresos o cualquier tipo de retribución que obtengan de la FIFA. Pero deja fuera a los jugadores, y eso es algo bien importante. Las reglas misceláneas, les quitan la excepción a las remuneraciones base y premios en metálico que obtengan los jugadores, respecto y en la proporción de los partidos que juegue o sean convocados durante el Mundial”, comentó Barajas Barrera.
Calentamiento y obstáculos
Rumbo al Mundial, las federaciones comienzan a calentar, asesorándose para los cumplimientos relacionados con el ISR en cada país sede. El camino cuenta con retos y obstáculos en México.
El pago del ISR será proporcional a los partidos en los que jugadores extranjeros participen en México, por ejemplo, si una selección juega dos partidos en Estados Unidos y dos en México, y a un jugador le pagan “por decir”, 100,000 pesos por los cuatro partidos, solamente va pagar la tasa de 25% a 50,000 pesos, detalló De los Santos Valero del IMCP.
En tanto, los jugadores mexicanos con residencia en su país pagarán el ISR, que puede llegar hasta 35% de acuerdo al nivel de sus percepciones, por el total de sus ingresos en el año, esto incluyendo las percepciones que pueda tener por desempeñarse en Estados Unidos o Canadá, pues si se está inscrito en el RFC se debe enterar y pagar el ISR, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza, de acuerdo con información del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Para evitar la doble tributación existe un acuerdo en esta materia entre ambos países.
La última condición referente al doble pago, también puede aplicar a jugadores de otra nacionalidad, dependiendo los tratados, en esta materia, que tenga su país de residencia con México, detalló el integrante del IMCP.
De acuerdo con la FIFA, entre las federaciones que jugarán en las ciudades sedes mexicanas destacan: México y Sudáfrica; Colombia y Uzbekistán; Corea del Sur y Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa; Uruguay y España. Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Túnez y Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. También Japón.
De los países sede y que participarán en el Mundial, México tiene acuerdos para evitar la doble tributación y para intercambio de información fiscal con: Estados Unidos y Canadá. Para el principal propósito los tiene con Sudáfrica, Colombia, Corea, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Uruguay, España, Jamaica, Ucrania, Suecia, Polonia y Japón, detalla información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Será más caro pagar con representante legal
Las reglas de la Miscelánea Fiscal, también detallan que el ISR que causen los extranjeros por jugar en México tendrá que pagarse directamente o a través de un representante legal, “lo cual empieza a generar problemas operativos, además de que hay una gran diferencia; porque si los jugadores lo pagan directo pagarán el ISR de 25% (sin deducciones), pero si asignan a un representante legal el gravamen sube a 35%, pero ¿qué deducciones puede tener un jugador de fútbol que llegue aquí y se quede recluido en un hotel?”, cuestionó el socio de Basham.
Los especialistas en materia fiscal agregan que el pago del ISR representará un obstáculo, sin un sistema fiscal y financiero más armonizado. Al respecto, las reglas refieren que este puede pagarse en efectivo, con transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o débito.
“Si es un problema hoy en día pagar impuestos cuando es una cuenta que no es mexicana, es mucho más para un extranjero con una cuenta extranjera, o sea, va a ser muy complicado pagar el impuesto. Ese es uno de los retos que veo, obviamente van a tener que estar bien asesorados. Obviamente no faltará el jugador que no sepa, que no quiera o no pueda pagar el impuesto”, comentó Barajas Barrera.