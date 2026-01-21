Jugadores del Mundial sortearán peripecias para el pago de ISR en México

Para ser sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, México firmó un compromiso en materia de beneficios fiscales, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual fue confirmado por la administración actual en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, a través del artículo transitorio vigésimo quinto, el cual determina, en general, la exención de obligaciones y pago en materia de impuestos, para personas físicas y morales residentes y extranjeras que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial.

“Este fue un compromiso que se hizo cuando se firmó la intención de que México fuera sede del Mundial, estamos hablando entre 2015 y 2018. Esto no es exclusivo para esta Copa, pues en Brasil, Rusia y Catar también aplicó este mecanismo”, explicó Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En las tres ediciones anteriores de la Copa Mundial y sus correspondientes paquetes de beneficios fiscales, los Estados o jurisdicciones exceptuaron el cobro de ISR a jugadores extranjeros. Lo pagaron y enteraron quienes estaban obligados en su país de residencia o nacimiento, por ingresos globales.

El beneficio cambia con el Mundial que se celebrará en Norteamérica, ya que los países anfitriones no otorgarán la exención de ISR a jugadores extranjeros, de acuerdo con información de sus autoridades tributarias; IRS en Estados Unidos, ARC en Canadá, y SAT en México.