Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Inegi: El autoempleo repunta en México y la manufactura se enfría

El empleo en México cerró 2025 con una baja tasa de desocupación, pero con condiciones más desfavorables, mientras la manufactura perdió plazas y persisten retos en la calidad del trabajo.
lun 26 enero 2026 09:13 AM
enoe inegi 2025
El empleo por cuenta propia aumentó en más de 558,000 personas en diciembre de 2025 frente al mismo mes del año previo, mientras la tasa de desocupación se mantuvo en 2.4%, según la ENOE del Inegi.

 (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

El empleo en México cerró 2025 con una tasa de desocupación que se mantuvo baja, pero con el empleo por cuenta propia al alza, una señal de ajuste en el mercado laboral ante la debilidad de algunos sectores como las manufacturas, según datos del Inegi.

De acuerdo con la ENOE de diciembre de 2025, el número de personas ocupadas por cuenta propia aumentó en 558,000 respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento superó al de los empleos subordinados y remunerados, que avanzaron en 338,000, y al de los empleadores, con 139,000 personas adicionales.

Publicidad

La tasa de desocupación se ubicó en 2.4%, el mismo nivel que un año antes, lo que confirma que el mercado laboral sigue mostrando resistencia en términos agregados. Sin embargo, detrás de esta estabilidad hay un reacomodo sectorial y una mayor dependencia del autoempleo.

Un análisis de Monex advierte que la creación de empleo no está viniendo de los sectores con mayor productividad, sino de actividades con menor estabilidad y mayor rotación, lo que introduce riesgos hacia adelante.

Manufactura, el foco de debilidad

Uno de los principales focos de atención es la manufactura, que perdió alrededor de 238,000 empleos en diciembre frente al año previo. A esto se suma la caída en servicios sociales, con un recorte cercano a 300,000 plazas, lo que refuerza la idea de un enfriamiento en el sector secundario de la economía.

Dicha debilidad contrasta con el buen desempeño de sectores como comercio, actividades agropecuarias y servicios de alojamiento y alimentos, que absorbieron buena parte del crecimiento del empleo, aunque con estructuras laborales más frágiles, señala el reporte de Monex.

Además, la tasa de informalidad laboral subió a 54.6%, mientras que la tasa de condiciones críticas de ocupación —que refleja combinaciones adversas de ingresos y jornadas— se elevó a 38.4%.

"Hacia 2026, el mercado laboral apunta a un entorno de mayor fragilidad, caracterizado por una menor creación de empleo y mayores presiones sobre la calidad del empleo", explicó Monex, y añadió que el aumento al salario mínimo este año añadirá más dificultad a las empresas.

Publicidad

Tags

Desempleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad