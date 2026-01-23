Modelos digitales de Zara y H&M reabren la discusión sobre el empleo

De la pasarela al catálogo digital

Zara, la cadena insignia del español Grupo Inditex, es uno de los ejemplos más visibles de esta transición. La empresa fundada por Amancio Ortega ha integrado la inteligencia artificial a distintos eslabones de su operación, desde la automatización interna y la gestión de inventarios hasta la forma en que presenta sus colecciones al consumidor final.

Además de automatizar procesos operativos, la compañía ha incorporado modelos digitales generados por IA para la creación de contenidos visuales. Estas figuras pueden vestir distintas prendas en una amplia variedad de colores y escenarios, lo que permite acelerar la producción de materiales comerciales y adaptarlos casi de inmediato a distintos mercados.

La empresa explicó en un comunicado que esta tecnología funciona como una herramienta complementaria a sus procesos tradicionales, en coordinación con modelos, fotógrafos y equipos creativos. El mensaje apunta a disipar la idea de un reemplazo total, y a presentar la IA como una extensión del trabajo humano, no como su sustituto directo.

Zara no está sola en esta ruta. Antes, H&M presentó su primera campaña con una modelo generada con inteligencia artificial en junio del año pasado. La iniciativa se basa en el uso de gemelos digitales que sustituyen a los modelos humanos en determinadas piezas de comunicación.

La empresa adelantó que utilizará 30 gemelos digitales de modelos de pasarela en campañas publicitarias en redes sociales, con el objetivo de optimizar sus procesos creativos y sus estrategias de marketing. Para una cadena global, el atractivo es evidente: reducir tiempos de producción y mantener una estética coherente a escala internacional.

Estos movimientos, sin embargo, han detonado una polémica que va más allá de la innovación tecnológica. El debate se centra en el futuro del trabajo de modelos, fotógrafos, maquillistas y otros perfiles creativos, así como en los derechos de imagen y la autenticidad de marca en un sector donde la imagen lo es todo.