Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Pese al aumento de precios, esperan aumento en contratación de seguros en 2026

Los seguros de vida tendrán un mejor crecimiento derivado de dos factores: el nulo impacto de ajustes fiscales y la expectativa de más creación de empleo formal.
lun 26 enero 2026 07:24 AM
seguros medicos creceran pese a aumento de precio
La disposición del gobierno de exentar el cobro de IVA por parte de las aseguradoras impactará más en seguros de auto y médicos. (Jesus Almazan Rodriguez)

La industria aseguradora tendrá un mejor 2026 a pesar de los aumentos en costos de productos como seguros médicos y de autos, de acuerdo con estimaciones de Moody’s Local.

La agencia prevé que en 2026 la industria crecerá 9.6% desde el estimado de 7.6% correspondiente a 2025. Este crecimiento deriva de una mejor dinámica de la economía, la cual estiman que crezca 1.2% este año así como la creación de más empleos formales.

Publicidad

Ethan Devars, responsable del análisis de Moody’s Local, destacó en entrevista que la creación de más empleos formales ayudará especialmente a la contratación de seguros de vida, un segmento que se espera crezca 7.8% en 2026 desde el 5.8% de 2025.

“El tercer impacto que vemos es un crecimiento en las fianzas, derivado de más construcción y proyectos de infraestructura”, dijo.

Publicidad

¿Qué pasa con los costos de los seguros de auto y médicos?

Pero la historia cambia cuando se habla de seguros médicos y de auto. El año pasado hubo un ajuste en la Ley de Ingresos que impactó a las aseguradoras: se estableció que no se podía deducir el IVA que pagan estas empresas por siniestros, por lo que ahora deben integrarse como parte de la pérdida de las aseguradoras.

Lee más

SAT condona adeudos millonarios a aseguradoras, pero el costo lo pagarán los usuarios
Economía

SAT condona adeudos millonarios a aseguradoras, pero el costo lo pagarán los usuarios

La medida aplica principalmente a seguros de auto, seguros de gastos médicos y seguros de daños (sismos, incendios e inundaciones).

Como consecuencia, algunas aseguradoras han ajustado, con base en su análisis de riesgos, aumentos a los seguros de entre 6 al 10%.

“Cada aseguradora tiene un equipo técnico formado por actuarios y en función de la cartera que ellos tienen es que determinan ese impacto”, explicó en entrevista Erick Ocampo, presidente del comité de Gobierno y Sector público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Publicidad

Moody’s Local considera que las aseguradoras tienen la solvencia sólida para enfrentar este ajuste fiscal aunque algunas aseguradoras todavía enfrentarán ajustes en sus ganancias durante 2026 por esta medida.

“Tienen con qué asumir este impacto y también esperamos para 2026 un ajuste dentro de las tarifas en las renovaciones de seguros”, añadió Devars.

Aunque se ha manejado que los ajustes fiscales han sido la causa única de que los seguros médicos han subido de precio, el representante de la AMASFAC dijo que en realidad México enfrenta una crisis en la atención de salud.

Los sistemas de salud privada comienzan a saturarse y tienen más demanda que otros países, lo que también influye en el precio final.

“Estamos viviendo un problema sistémico que se está agravando; los aumentos (de precio) van a seguir porque llevamos 5 años con una inflación médica de entre 14 y 15 puntos”, advirtió Ocampo.

En los primeros días de este 2026, AMASFAC observa un aumento en la renovación de seguros médicos de entre 15 y 20% en promedio; pero el porcentaje aumenta para personas de la tercera edad, a quienes los seguros se les ha incrementado hasta en un 40% el costo.

Para el caso de los seguros de auto, Moody’s espera que este 2026 haya un aumento en las contrataciones de 11.5% desde un 9.5% del año pasado. El incremento de los costos, de acuerdo con la AMASFAC, han sido menores, ya que van entre un 8 y un 10%.

Esta menor proporción responde a la llegada de vehículos de origen asiático.

“Hemos visto que incluso los vehículos han bajado de precio y se abre la competencia con mayor oferta; se están conteniendo mucho los precios de las pólizas”, dijo Ocampo.

Tags

seguro de autos Seguros de salud IVA

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad