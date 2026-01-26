Moody’s Local considera que las aseguradoras tienen la solvencia sólida para enfrentar este ajuste fiscal aunque algunas aseguradoras todavía enfrentarán ajustes en sus ganancias durante 2026 por esta medida.

“Tienen con qué asumir este impacto y también esperamos para 2026 un ajuste dentro de las tarifas en las renovaciones de seguros”, añadió Devars.

Aunque se ha manejado que los ajustes fiscales han sido la causa única de que los seguros médicos han subido de precio, el representante de la AMASFAC dijo que en realidad México enfrenta una crisis en la atención de salud.

Los sistemas de salud privada comienzan a saturarse y tienen más demanda que otros países, lo que también influye en el precio final.

“Estamos viviendo un problema sistémico que se está agravando; los aumentos (de precio) van a seguir porque llevamos 5 años con una inflación médica de entre 14 y 15 puntos”, advirtió Ocampo.

En los primeros días de este 2026, AMASFAC observa un aumento en la renovación de seguros médicos de entre 15 y 20% en promedio; pero el porcentaje aumenta para personas de la tercera edad, a quienes los seguros se les ha incrementado hasta en un 40% el costo.

Para el caso de los seguros de auto, Moody’s espera que este 2026 haya un aumento en las contrataciones de 11.5% desde un 9.5% del año pasado. El incremento de los costos, de acuerdo con la AMASFAC, han sido menores, ya que van entre un 8 y un 10%.

Esta menor proporción responde a la llegada de vehículos de origen asiático.

“Hemos visto que incluso los vehículos han bajado de precio y se abre la competencia con mayor oferta; se están conteniendo mucho los precios de las pólizas”, dijo Ocampo.