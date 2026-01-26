Publicidad

Economía

Exportaciones de tomate mexicano a Canadá avanzan tras arancel antidumping de EU

Canadá sigue como un destino menor para el tomate mexicano, pero ganó un poco de participación cuando el mercado de EU se volvió más costoso e incierto. Las exportaciones crecieron 134% entre enero y noviembre de 2025.
lun 26 enero 2026 08:07 AM
El tomate mexicano encontró nuevo hogar: Canadá toma la estafeta tras el arancel de EU
El tomate ocupa un lugar central en el sector agroexportador mexicano, aporta alrededor de 3,000 mdd anuales. (Cuartoscuro )

Las exportaciones de tomate mexicano a Canadá registraron un giro en 2025 tras el arancel antidumping que Estados Unidos impuso al producto a partir de julio. La presión comercial sobre el principal destino del tomate mexicano empujó a productores y exportadores a buscar rutas alternas, con Canadá como una de las opciones más visibles.

De acuerdo con cifras del Banco de México y de la Secretaría de Economía, las exportaciones mexicanas de tomate fresco o refrigerado a Canadá sumaron 8.1 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, un incremento de 134% frente al mismo periodo de 2024.

El dato más significativo aparece en el desglose temporal. Del total exportado, 74% se concentró entre agosto y noviembre, meses posteriores a la entrada en vigor de la cuota antidumping en Estados Unidos, lo que refleja un ajuste en la estrategia comercial del sector.

Este repunte contrasta con el desempeño de 2024, cuando el tomate mexicano perdió terreno en el mercado canadiense. Ese año, las ventas alcanzaron 4.1 millones de dólares, una caída de 24.5% respecto a 2023. El cambio de tendencia en 2025 muestra que el mercado canadiense comenzó a ser un pequeña válvula de escape justo cuando el acceso al mercado estadounidense se volvió más costoso e incierto.

Aunque Canadá todavía representa una porción muy pequeña del comercio total, su participación en las exportaciones mexicanas de tomate mostró avances. En los primeros 10 meses de 2025, este mercado concentró 0.34% del total exportado, frente al 0.11% del año previo. En paralelo, la participación de Estados Unidos retrocedió 0.8 puntos porcentuales.

La empresa especializada SaveFruit Corp ha mencionado que Canadá surge como una oportunidad clara de diversificación. El país consume alrededor de 780,000 toneladas de tomate al año y, bajo el marco del T-MEC, ofrece acceso libre de aranceles para el producto mexicano. Sin embargo, México apenas cubre cerca de 0.3% de ese mercado, una proporción mínima que revela un amplio margen de crecimiento.

El tomate ocupa un lugar central en el sector agroexportador mexicano. Genera miles de empleos directos e indirectos y aporta alrededor de 3,000 millones de dólares anuales en exportaciones. No obstante, durante el último año la industria enfrentó un entorno adverso, marcado por factores económicos, políticos y climáticos. Entre los episodios más relevantes destaca la terminación del Acuerdo de Suspensión y la imposición de un arancel antidumping de 17% por parte de Estados Unidos en julio de 2025.

El impacto fue inmediato. Los envíos al mercado estadounidense disminuyeron, los precios de referencia perdieron estabilidad y la planeación de siembras asumió mayores riesgos. Ante este escenario, México respondió con el establecimiento de precios mínimos de exportación para distintos tipos de tomate, una medida orientada a proteger a los productores y dar mayor orden al mercado.

Las exportaciones totales de tomate mexicano a Estados Unidos cayeron alrededor de 16% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

Para SaveFruit, el panorama combina claroscuros. Por un lado, el sector enfrenta menor producción, costos adicionales derivados de los aranceles y una demanda internacional menos predecible. Por otro, la diversificación hacia mercados como Canadá o Asia, junto con inversiones en innovación agrícola y soluciones poscosecha, abre una ventana para fortalecer la resiliencia de la industria en el mediano plazo.

