Economía

México y EU reanudan diálogo comercial con agenda de reformas al T-MEC

Ambos países acordaron abrir conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas del tratado.
mié 28 enero 2026 01:09 PM
Marcelo Ebrard comparece en el Senado
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la primera reunión presencial con el representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, así como un encuentro con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para dar continuidad a los trabajos bilaterales. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

México y Estados Unidos reactivaron el diálogo comercial de alto nivel con una agenda centrada en la próxima revisión Conjunta del T-MEC y en posibles reformas estructurales al acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la primera reunión presencial con el representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, así como un encuentro con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para dar continuidad a los trabajos bilaterales.

Durante el encuentro, ambas partes reconocieron avances relevantes en la cooperación comercial alcanzados en los últimos meses y acordaron mantener un trabajo conjunto más estrecho para atender las barreras no arancelarias que continúan afectando el intercambio regional.

Como parte de esa agenda, México y Estados Unidos acordaron abrir conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas del tratado.

Entre los temas que se pondrán sobre la mesa destacan el análisis de reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una armonización más amplia de las políticas comerciales externas.

El objetivo de estas discusiones es fortalecer la protección de trabajadores y productores en ambos países y enfrentar prácticas de dumping en productos manufacturados dentro de la región, según la USTR.

Ebrard explicó que las conversaciones se dan en un momento relevante para la relación económica entre ambos países. En 2025, las exportaciones mexicanas alcanzaron un máximo histórico, con 664,837 millones de dólares millones de dólares, impulsadas por el dinamismo manufacturero y la integración productiva con Estados Unidos.

El secretario de Economía dijo que México puso sobre la mesa el tema de los aranceles, los efectos de la Sección 232 en sectores clave y la evolución de la industria automotriz.

Ebrard calificó el encuentro como un buen punto de partida para el año y como una señal de continuidad en el diálogo comercial entre México y Estados Unidos.

