Nubank recibe primer permiso para operar en Estados Unidos

La primera autorización recibida significa que el banco entró a la fase de organización bancaria, que implica satisfacer condiciones específicas del regulador obtener aprobaciones pendientes requeridas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Reserva Federal.

"Durante esta fase, la empresa se centrará en capitalizar totalmente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco en un plazo de 18 meses", destacó Nu.

Nu México, recibió la autorización para convertirse en institución bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en abril de 2025 y espera su aprobación operativa final.

En Brasil, Nu opera como una institución financiera totalmente regulada desde 2016 y recientemente anunció su intención de obtener una licencia bancaria completa en 2026.

Nubank cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021.