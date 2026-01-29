Publicidad

Economía

Nubank recibe primer permiso para operar en Estados Unidos

A cuatro meses de haber ingresado la solicitud oficial para operar como banco, Nu recibió la primera autorización de parte del regulador en Estados Unidos.
jue 29 enero 2026 03:05 PM
Nu ingresó la solicitud para operar como banco en Estados Unidos hace cuatro meses. (Nu México/Facebook)

Nubank recibió la primera autorización de parte del gobierno de Estados Unidos para operar como banco.

Tras haber presentado su solicitud a finales de septiembre pasado, Nubank recibió la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés).

"La organización de Estados Unidos será liderada por la cofundadora de Nu, Cristina Junqueira", destacó Nubank en un comunicado. "Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, se desempeñará como presidente del Consejo de Administración".

Una vez que Nubank reciba todos los permisos podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en ese país.

Con esto, Nubank tendrá presencia en cuatro países: Brasil, México, Colombia y Estados Unidos.

La primera autorización recibida significa que el banco entró a la fase de organización bancaria, que implica satisfacer condiciones específicas del regulador obtener aprobaciones pendientes requeridas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Reserva Federal.

"Durante esta fase, la empresa se centrará en capitalizar totalmente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco en un plazo de 18 meses", destacó Nu.

Nu México, recibió la autorización para convertirse en institución bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en abril de 2025 y espera su aprobación operativa final.

En Brasil, Nu opera como una institución financiera totalmente regulada desde 2016 y recientemente anunció su intención de obtener una licencia bancaria completa en 2026.

Nubank cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021.

