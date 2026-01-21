Nu firma alianza para llegar a la Fórmula 1: patrocinará a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Nu estará presente en la Fórmula 1. El banco de origen brasileño anunció este miércoles que firmó una alianza de largo plazo con Mercedes Benz para patrocinar a la escudería en la Fórmula 1.
Nu firma alianza con Mercedes para patrocinio en Fórmula 1
Nubank destacó que la escala y el alcance internacional de la Fórmula 1 le ofrecen una plataforma que les permitirá ser reconocidos a nivel global ante una audiencia de más de 827 millones de fans.
"Este deporte cuenta con una presencia especialmente sólida en América Latina, Estados Unidos y otros mercados clave, por lo que la alianza se alinea estratégicamente con las ambiciones de crecimiento a largo plazo de Nu, al tiempo que genera valor de manera inmediata en Brasil, México y Colombia, países con una profunda tradición en la pista y millones de fanáticos", destacó la firma en un comunicado.
Nu tiene operaciones en Brasil, Colombia, México y el año pasado anunció su llegada a Estados Unidos, en donde ha solicitado una licencia para operar como banco y ofrecer a los clientes cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.
"Construir una marca global es un viaje de varios años, y hoy nos estamos preparando para una nueva era", externó Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank.
Por su parte, Toto Wolff, CEO y Team Principal de Mercedes destacó que la innovación y la disrupción están en el centro de todo lo que hacemos, y la alianza con Nu refleja esos valores.
Nu cuenta con más de 127 millones de clientes a nivel mundial, especialmente en Brasil.