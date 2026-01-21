Nu firma alianza para llegar a la Fórmula 1: patrocinará a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Nubank destacó que la escala y el alcance internacional de la Fórmula 1 le ofrecen una plataforma que les permitirá ser reconocidos a nivel global ante una audiencia de más de 827 millones de fans.

"Este deporte cuenta con una presencia especialmente sólida en América Latina, Estados Unidos y otros mercados clave, por lo que la alianza se alinea estratégicamente con las ambiciones de crecimiento a largo plazo de Nu, al tiempo que genera valor de manera inmediata en Brasil, México y Colombia, países con una profunda tradición en la pista y millones de fanáticos", destacó la firma en un comunicado.

Nu tiene operaciones en Brasil, Colombia, México y el año pasado anunció su llegada a Estados Unidos, en donde ha solicitado una licencia para operar como banco y ofrecer a los clientes cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.