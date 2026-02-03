La caída en la llegada de remesas estuvo en línea con las estimaciones de los analistas, quienes habían advertido que un débil mercado laboral en Estados Unidos y un peso más fuerte frente al dólar serían parte de los causantes de esta caída.

La caída de las remesas en 2025 se debió a 1) deterioro del mercado laboral de EEUU y 2) miedo de los migrantes a salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) February 3, 2026

En 2025, las remesas representaron 3.4% del PIB de México, de acuerdo con un análisis de Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE.

En todo el 2025, solo tres meses registraron remesas en crecimiento: enero, marzo y diciembre. En el último mes del año pasado, se recibieron 5,322 millones de dólares, lo que fue un 2% más que en el mismo mes de 2024.

La remesa promedio en diciembre fue de 408 dólares por envío; una cifra muy por encima de los 375 dólares que se enviaron en promedio en diciembre de 2024.