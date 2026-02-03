Publicidad

Las remesas caen 4.6% en 2025; la caída más alta desde 2009

El año pasado, México recibió 61,791 millones de dólares en remesas ante el deterioro en el mercado laboral en Estados Unidos y las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
mar 03 febrero 2026 09:56 AM
Las remesas tuvieron una caída de 4.6% en 2025. (Foto: Claudio Cruz/AFP)

El 2025 fue un mal año para las remesas; el peor desde 2009.

México recibió 61,791 millones de dólares en remesas, lo que significó una caída de 4.6% en comparación con los 64,746 millones que se recibieron en 2024, de acuerdo con cifras de Banco de México (Banxico).

La caída en la llegada de remesas estuvo en línea con las estimaciones de los analistas, quienes habían advertido que un débil mercado laboral en Estados Unidos y un peso más fuerte frente al dólar serían parte de los causantes de esta caída.

En 2025, las remesas representaron 3.4% del PIB de México, de acuerdo con un análisis de Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE.

En todo el 2025, solo tres meses registraron remesas en crecimiento: enero, marzo y diciembre. En el último mes del año pasado, se recibieron 5,322 millones de dólares, lo que fue un 2% más que en el mismo mes de 2024.

La remesa promedio en diciembre fue de 408 dólares por envío; una cifra muy por encima de los 375 dólares que se enviaron en promedio en diciembre de 2024.

Guanajuato, Michoacán y Jalisco fueron las tres entidades a las que llegaron más remesas con el 8.9%, 8.7% y 8.3% de los envíos totales, respectivamente.

Guanajuato recibió 5,515 millones de dólares durante el año pasado, un 2.3% menos que en 2024.

Para el caso de Michoacán, los habitantes recibieron 5,646.6 millones de dólares lo que significó una caída de 4.4% y Jalisco, que recibió 5,145.5 millones vio una contracción de 6.5%.

