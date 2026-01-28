Que el impuesto a las remesas no te afecte: Finabien tiene una tarjeta que reembolsa el dinero cobrado

Finabien, una alternativa de México para las remesas

El Gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien), busca promover el uso de canales electrónicos y una alternativa de tarjeta para que los mexicanos en Estados Unidos puedan administrar los recursos desde la Tarjeta Finabien Paisan.

Desde julio de 2025, Finabien redujo la comisión por envío de remesas en su aplicación móvil de 3.99 a 2.99 dólares. Además, cuenta con un mecanismo de compensación mediante el cual reembolsará el 1% del impuesto pagado por envíos en efectivo.

Con ella, se pueden enviar remesas a México de hasta 2,500 dólares por envío y 10,000 dólares al mes, así como transferir dinero a otras tarjetas Finabien EUA/México o a otros bancos, y realizar compras físicas o en línea en todo el mundo.

De acuerdo con la información oficial, el dinero siempre está disponible y se puede retirar las 24 horas en los 365 días del año.

La Tarjeta Finabien Paisan es gratuita y funciona como cuenta de débito nivel 2, aceptada por MasterCard en México, y VISA en Estados Unidos. Está disponible en 53 consulados sin necesidad de cita, o a través de tarjetabinabien.com con envío postal directo al domicilio.

En México, se puede tramitar en las 1,700 sucursales Finabien o en línea. Se puede obtener con:

- Identificación oficial

- Número de celular

- Correo electrónico