Que el impuesto a las remesas no te afecte: Finabien tiene una tarjeta que reembolsa el dinero cobrado

Las remesas son fundamentales para la economía de miles de familias. En promedio, los mexicanos recibieron 403 dólares por envío durante octubre de 2025, 7 dólares más que el mes anterior, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).
Sin embargo, este año las remesas reciben un impacto, ya que Estados Unidos empezó a cobrar un impuesto del 1% de las transacciones, lo que puede afectar directamente los ingresos de las familias que dependen de los recursos.
En este contexto, Financiera para el Bienestar (Finabien) busca ser una alternativa con menos comisiones y mecanismos de compensación para enfrentar los impuestos estadounidenses.
Estados Unidos cobra impuesto a las remesas
A partir del 1 de enero de 2026, entró en vigor un impuesto de 1% sobre las remesas enviadas desde su territorio, conforme a la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada por el Congreso estadounidense en 2025.
El impuesto es cobrado del lado del remitente o, en su caso, por el proveedor de servicios de remesas, quien deberá retener y transferir el dinero al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
Por poner un ejemplo, si una persona en Estados Unidos deposita 1,000 dólares en efectivo, para mandarlos a su familia en México, deberá pagar un impuesto aproximadamente de 10 dólares.
Sin embargo, las transferencias realizadas desde cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, o mediante plataformas fintech registradas, estarán exentas del impuesto, según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) de México.
Finabien, una alternativa de México para las remesas
El Gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien), busca promover el uso de canales electrónicos y una alternativa de tarjeta para que los mexicanos en Estados Unidos puedan administrar los recursos desde la Tarjeta Finabien Paisan.
Desde julio de 2025, Finabien redujo la comisión por envío de remesas en su aplicación móvil de 3.99 a 2.99 dólares. Además, cuenta con un mecanismo de compensación mediante el cual reembolsará el 1% del impuesto pagado por envíos en efectivo.
Con ella, se pueden enviar remesas a México de hasta 2,500 dólares por envío y 10,000 dólares al mes, así como transferir dinero a otras tarjetas Finabien EUA/México o a otros bancos, y realizar compras físicas o en línea en todo el mundo.
De acuerdo con la información oficial, el dinero siempre está disponible y se puede retirar las 24 horas en los 365 días del año.
La Tarjeta Finabien Paisan es gratuita y funciona como cuenta de débito nivel 2, aceptada por MasterCard en México, y VISA en Estados Unidos. Está disponible en 53 consulados sin necesidad de cita, o a través de tarjetabinabien.com con envío postal directo al domicilio.
En México, se puede tramitar en las 1,700 sucursales Finabien o en línea. Se puede obtener con:
- Identificación oficial - Número de celular - Correo electrónico
Las remesas han tenido meses de caídas
Entre enero y noviembre de 2025, las remesas sumaron 56,469 millones de dólares, lo que significó una caída de 5.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, y un acumulado de siete meses en contracción, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).
De acuerdo con analistas, gran parte de la caída en los envíos de efectivo puede ser reflejo de la debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos, y la apreciación del peso frente al dólar. Sin olvidar el peso que trajo consigo la política migratoria aplicada por el gobierno de Donald Trump.
Entre enero y noviembre del año pasado, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se realizaron a través de transferencias electrónicas, con un total de 55,966 millones de dólares.
Mientras tanto, las efectuadas en efectivo y especie, y las money orders sumaron el 0.7 y 0.2% respectivamente, equivalentes a 384 y 119 millones de dólares en el mismo orden.