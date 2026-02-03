Publicidad

Economía

Encuesta muestra mejora en comunicación de Banxico, en medio de señalamientos

La Encuesta de Percepción de la Comunicación del Banco de México señala que un 70% de los encuestados perciben una mejora en la comunicación del banco, mientras analistas señalan falta de credibilidad.
mar 03 febrero 2026 02:55 PM
encuesta banxico
La Encuesta es una ejercicio que se ha hecho por tres ocasiones: en 2020, 2022 y 2025. (Graciela López Herrera)

El comunicado del anuncio de política monetaria y las minutas son los dos documentos con mayor relevancia para analistas del mercado, de acuerdo con la Encuesta de Percepción de la Comunicación del Banco de México (EPC-Banxico).

En medio de las críticas de analistas por la falta de credibilidad del Banco de México (Banxico), se publicaron los resultados de esta encuesta hecha a 93 personas entre economistas, operadores de mercado y periodistas. La EPC muestra que un 18% de los entrevistados dijo que, en los últimos dos años, la comunicación de Banxico ha mejorado sustancialmente. Un 52% considera que la comunicación del banco central mejoró, un 6% dijo que la comunicación ha empeorado y un 2% dijo que ha empeorado sustancialmente.

"Pese a la relevancia de la comunicación del banco central, existen pocos estudios en la literatura académica sobre la percepción que el público tiene sobre ésta", señala el reporte firmado por el subgobernador Jonathan Heath; Edwin Tapia, economista de la Junta de Gobierno y Jaime Acosta, investigador técnico de la Junta de Gobierno.

Desde el año pasado, Banamex ha sido una de las instituciones financieras que ha señalado errores en los pronósticos de inflación del banco central.

"Pensamos que esto tiene que ver no con que tengamos mejores pronósticos los analistas, sino con que el Banco de México no publica los mejores pronósticos que tiene", dijo en entrevista Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex.

Esta es una de las razones por las que Banamex señala que el banco central no establece señales de credibilidad. Mientras que Moody´s Analytics señala que el retiro prematuro del freno monetario en 2025 fue lo que ha provocado que se le cuestione al banco central su compromiso con el objetivo de inflación de 3%.

En la EPC 2025, el comunicado del anuncio de política monetaria se mantuvo como el instrumento más relevante: el 96% lo consideró esencial, un porcentaje superior al 92% expresado en 2022 y 2020.

La Minuta registró una ligera disminución en su percepción de esencial, al pasar de 69% en 2022 a 62% en 2025.

Dentro del Anuncio de Política Monetaria, la sección de la inflación esperada fue considerada "esencial" para el 75% de los encuestados mientras que un 24% dijo que era "importante".

En cuanto al balance de riesgos para la inflación, 81% dijo que esta parte era "esencial", un 14% dijo que era "importante", pero un 2% dijo que no era importante.

Al cuestionarle a Anciola cuáles pueden ser las consecuencias de que los analistas del mercado no tengan una buena guía por parte de Banxico, la experta respondió que se reduce la efectividad de la política monetaria.

"Estos resultados confirman que, para un público especializado, la comunicación es más efectiva cuando se centra en la formación de expectativas y en la coherencia entre diagnóstico y decisión de política monetaria, así como una claridad sobre los objetivos y mandatos del banco central", destaca la EPC 2025.

¿Qué es la Encuesta de percepción de la Comunicación del Banco de México?

Se trata de un estudio que se hace de manera interna del banco en el que se evalúa el impacto de la comunicación que tiene el banco central. "El levantamiento de estas encuestas constituye un ejercicio de consulta de opinión realizado por los autores a título personal, por lo que no representa una consulta a nivel institucional ni refleja la postura oficial del Banco de México", se destaca.

Se busca dar un seguimiento a la percepción de los principales instrumentos de comunicación del Banco de México en alcance, extensión, estructura, facilidad de lectura y relevancia para la toma de decisiones del público

"El Banco de México continuará avanzando hacia estándares de transparencia y rendición de cuentas propios de las mejores prácticas internacionales", apuntó.

Banco de México

