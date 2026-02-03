Encuesta muestra mejora en comunicación de Banxico, en medio de señalamientos

Esta es una de las razones por las que Banamex señala que el banco central no establece señales de credibilidad. Mientras que Moody´s Analytics señala que el retiro prematuro del freno monetario en 2025 fue lo que ha provocado que se le cuestione al banco central su compromiso con el objetivo de inflación de 3%.

En la EPC 2025, el comunicado del anuncio de política monetaria se mantuvo como el instrumento más relevante: el 96% lo consideró esencial, un porcentaje superior al 92% expresado en 2022 y 2020.

La Minuta registró una ligera disminución en su percepción de esencial, al pasar de 69% en 2022 a 62% en 2025.

Dentro del Anuncio de Política Monetaria, la sección de la inflación esperada fue considerada "esencial" para el 75% de los encuestados mientras que un 24% dijo que era "importante".

En cuanto al balance de riesgos para la inflación, 81% dijo que esta parte era "esencial", un 14% dijo que era "importante", pero un 2% dijo que no era importante.

Al cuestionarle a Anciola cuáles pueden ser las consecuencias de que los analistas del mercado no tengan una buena guía por parte de Banxico, la experta respondió que se reduce la efectividad de la política monetaria.

"Estos resultados confirman que, para un público especializado, la comunicación es más efectiva cuando se centra en la formación de expectativas y en la coherencia entre diagnóstico y decisión de política monetaria, así como una claridad sobre los objetivos y mandatos del banco central", destaca la EPC 2025.