Analistas: La crisis de credibilidad de Banxico viene de la falta de transparencia

Desde el año pasado, Banxico estimó que la inflación convergería al 3% en el tercer trimestre de este 2026, pero los analistas ven imposible esto y esperan que este año la inflación general cierre por encima del 4%.

"Más allá de tratar de anclar las expectativas están erosionando la credibilidad de sus pronósticos", considera Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex.

La especialista destacó que desde el año pasado, en septiembre, se sabía del efecto que tendría el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, por ejemplo. Sin embargo, Banxico, en su decisión de diciembre, no reflejó esos impactos en sus pronósticos inflacionarios.

Ahora, en el Programa Monetario tampoco se ajustaron los pronósticos, a pesar de que ya se había dado a conocer la inflación de la primera quincena de enero; tampoco se hizo referencia al impacto en la inflación por el Mundial.

Banamex estima un repunte inflacionario en el verano aunque con efecto pasajero.

Para los analistas privados, que Banxico no actualice sus pronósticos de inflación puede responder a la necesidad de anclar las expectativas, aunque pagando el precio de la reputación.

"Obviamente como analistas nos gustaría tener estos pronósticos por Banxico porque también nos ayudan a guiar nuestras expectativas", añade Anciola. "Pensando en la gran capacidad que tiene el staff (que asesora a Banxico), el no publicarlos simplemente es una decisión que no se puede entender".

Banamex espera que en la próxima reunión de política monetaria, el próximo de febrero, Banco de México presente una actualización de las expectativas y que estas sean acordes a los riesgos.

"Un gran problema de esta falta de comunicación o de una comunicación mala es que poco a poco se pueden ir desanclando las expectativas de inflación", señala.

Pese a estas críticas, Alejandro Padilla, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte, dijo que el banco central mantiene su reputación a nivel internacional.

"Nosotros confiamos y creemos en Banco de México como un andamiaje institucional bastante sólido en nuestro país", dijo.