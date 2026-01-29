Publicidad

Revista Digital
Economía

Analistas: La crisis de credibilidad de Banxico viene de la falta de transparencia

Aunque consideran que el banco central se mantiene como un pilar de la economía, la falta de actualización en los pronósticos de inflación está provocando la falta de credibilidad.
jue 29 enero 2026 05:50 PM
analistas critican mala comunicacion banxico
El Banco de México hará su anuncio de política monetaria el próximo jueves. (Graciela López Herrera)

Banco de México (Banxico) está bajo la lupa de los analistas luego de que en las últimas semanas aumentaron las voces que advertían que el banco central estaba perdiendo credibilidad.

"El quehacer monetario en el país ha perdido credibilidad en los últimos años", advirtió Moody's Analytics.

El análisis destaca que la falta de credibilidad responde a que el banco central ha ajustado la tasa de interés aún cuando la inflación no ha mostrado una clara tendencia a la baja.

Pero analistas de Banamex añaden que Banxico no está publicando los mejores pronósticos, ya que no se están reflejando coyunturas como la entrada en vigor de nuevos impuestos a bebidas azucaradas, por ejemplo, o los aranceles a productos asiáticos.

Esta semana, Banxico presentó su Programa Monetario 2026, en el que ratificó su meta de inflación de 3% y dijo que seguirá haciendo recortes a la tasa de interés.

Desde el año pasado, Banxico estimó que la inflación convergería al 3% en el tercer trimestre de este 2026, pero los analistas ven imposible esto y esperan que este año la inflación general cierre por encima del 4%.

"Más allá de tratar de anclar las expectativas están erosionando la credibilidad de sus pronósticos", considera Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex.

La especialista destacó que desde el año pasado, en septiembre, se sabía del efecto que tendría el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, por ejemplo. Sin embargo, Banxico, en su decisión de diciembre, no reflejó esos impactos en sus pronósticos inflacionarios.

Ahora, en el Programa Monetario tampoco se ajustaron los pronósticos, a pesar de que ya se había dado a conocer la inflación de la primera quincena de enero; tampoco se hizo referencia al impacto en la inflación por el Mundial.

Banamex estima un repunte inflacionario en el verano aunque con efecto pasajero.

Para los analistas privados, que Banxico no actualice sus pronósticos de inflación puede responder a la necesidad de anclar las expectativas, aunque pagando el precio de la reputación.

"Obviamente como analistas nos gustaría tener estos pronósticos por Banxico porque también nos ayudan a guiar nuestras expectativas", añade Anciola. "Pensando en la gran capacidad que tiene el staff (que asesora a Banxico), el no publicarlos simplemente es una decisión que no se puede entender".

Banamex espera que en la próxima reunión de política monetaria, el próximo de febrero, Banco de México presente una actualización de las expectativas y que estas sean acordes a los riesgos.

"Un gran problema de esta falta de comunicación o de una comunicación mala es que poco a poco se pueden ir desanclando las expectativas de inflación", señala.

Pese a estas críticas, Alejandro Padilla, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte, dijo que el banco central mantiene su reputación a nivel internacional.

"Nosotros confiamos y creemos en Banco de México como un andamiaje institucional bastante sólido en nuestro país", dijo.

