La Cámara de EU aprueba un bloqueo simbólico a los aranceles a Canadá

El texto presentado por los demócratas fue adoptado por 219-211, y ahora debe ser aprobado por el Senado.

La Cámara Baja puede considerar medidas para poner fin a las emergencias nacionales que Trump declaró el año pasado para imponer aranceles generalizados a las importaciones de varios países.

Pero cualquier acción dirigida a revertir los aranceles de Trump sobre productos de Canadá y de otros socios comerciales aún necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente.

Durante la votación en el pleno de la Cámara Baja, el presidente advirtió en su plataforma Truth Social que los legisladores que votaran en contra de sus aranceles "lo pagarían en las elecciones, incluidas las primarias".