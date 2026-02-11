Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

La Cámara de EU aprueba un bloqueo simbólico a los aranceles a Canadá

La votación 219-211 refleja el descontento en la Cámara frente a los aranceles de Trump a Canadá, aunque el poder de decisión permanece en el Senado y la Casa Blanca.
mié 11 febrero 2026 08:32 PM
2025 arancelario, ¿cómo nos fue con las tarifas y la logística?
La Cámara Baja puede considerar medidas para poner fin a las medidas arancelarias de Trump. (iStock)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluidos seis legisladores del partido Republicano del presidente Donald Trump, aprobó el miércoles una proposición para rechazar los aranceles a productos canadienses impuestos por el mandatario.

Publicidad

El texto presentado por los demócratas fue adoptado por 219-211, y ahora debe ser aprobado por el Senado.

La Cámara Baja puede considerar medidas para poner fin a las emergencias nacionales que Trump declaró el año pasado para imponer aranceles generalizados a las importaciones de varios países.

Pero cualquier acción dirigida a revertir los aranceles de Trump sobre productos de Canadá y de otros socios comerciales aún necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente.

Durante la votación en el pleno de la Cámara Baja, el presidente advirtió en su plataforma Truth Social que los legisladores que votaran en contra de sus aranceles "lo pagarían en las elecciones, incluidas las primarias".

Lee más

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 20 de enero de 2026.
Internacional

Mark Carney emerge como el principal contrapeso a Donald Trump

Publicidad

Tags

Aranceles Canadá

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad