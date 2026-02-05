Publicidad

Economía

Con todo y aranceles mayores, México aumenta 6% el comercio con EU y Canadá retrocede 7%

La diferencia no estuvo en el T-MEC, sino en el papel que cada país juega en la cadena productiva. México actuó como fabricante clave; Canadá quedó más expuesto a precios y decisiones políticas.
jue 05 febrero 2026 01:11 PM
México resistió más que Canadá en la guerra de aranceles: así se convirtió en el principal socio de EU
México consolidó su liderazgo comercial con Estados Unidos en plena guerra arancelaria. (iStock)

La guerra comercial de Donald Trump no dejó un saldo uniforme entre los socios del T-MEC. México y Canadá enfrentaron amenazas arancelarias similares, pero el desenlace fue distinto. Para uno, el comercio resistió la presión. Para el otro, retrocedió.

Entre enero y noviembre de 2025, las compras estadounidenses de bienes mexicanos sumaron 492,513 millones de dólares, un aumento de 6% frente al mismo periodo de 2024. En contraste, las importaciones desde Canadá cayeron 7% y se ubicaron en 351,186 millones, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El contraste resulta llamativo porque México soportó una tasa arancelaria efectiva más alta.

Entre marzo y octubre, esa tasa osciló entre 3.8 y 4.7% para México. Canadá enfrentó una carga menor, de entre 1.8 y 3.7%, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania.

La tasa arancelaria efectiva no mide lo que se anuncia, sino lo que en verdad paga el importador. Por eso refleja con mayor precisión el impacto real de la política comercial. Aun con esa desventaja, el comercio favoreció a México.

Bajo la presión arancelaria ligada al fentanilo y la migración, activada vía la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ambos países recurrieron al mismo escudo formal un mayor apego al T-MEC. En enero de 2025, el nivel de cumplimiento de México se situaba en 45.1% y el de Canadá en 34.3%. Para octubre, ambos rozaban 90%.

La composición de las exportaciones marcó una diferencia clave. Las compras automotrices de Estados Unidos bajaron en ambos casos. México compensó con un salto de 47% en bienes de tecnologías avanzadas.

Canadá participa poco en ese rubro y su carta fuerte, el petróleo, jugó en contra. Las importaciones estadounidenses de crudo canadiense descendieron cerca de 20%, un ajuste que respondió menos a los aranceles y más a la caída del precio internacional del petróleo en 2025.

Ese contraste no es casual, ya que México ha superado tanto a China como a Canadá para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos, apoyado en una integración profunda a la manufactura norteamericana y en la relocalización de procesos productivos. El T-MEC ofrece el marco común, pero el papel de cada país dentro de la cadena de suministro difiere de forma clara.

México opera como fabricante principal al ser mayor fuente de importaciones estadounidenses, en especial en automotriz, electrónica y maquinaria.

El país lidera las exportaciones de manufactura de mayor contenido tecnológico en América Latina, apoyado en menores costos y cercanía geográfica para Estados Unidos.

Canadá mantiene un papel clave, aunque distinto. Su relación comercial con Estados Unidos se apoya en energía, materias primas y componentes automotrices específicos. Esa especialización lo vuelve más sensible a los ciclos de precios y a los cambios regulatorios.

Un trato opuesto

La política también influyó. El gobierno de Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard al frente de la negociación económica, optó por mantener la confrontación fuera del discurso público, reforzar la cooperación técnica y alinearse con las prioridades de Washington. Canadá eligió otro camino. Mark Carney sostuvo posturas más firmes frente a Trump y acumuló episodios de tensión comercial.

Ebrard atribuyó el desempeño exportador a la solidez de la economía mexicana y a la competitividad de sus empresas, incluso en un entorno de incertidumbre global y con un peso fuerte.

La Secretaría de Hacienda señaló que el peso cerró como una de las monedas más resilientes del mundo, con una apreciación de 14 por ciento frente al dólar. Un peso más fuerte suele encarecer los productos para los compradores externos y frenar la demanda. Aun así, las exportaciones resistieron.

Los datos del Inegi indican que las exportaciones mexicanas cerraron 2025 en 664,837 millones de dólares, con más de 80 por ciento destinado a Estados Unidos.

Del lado canadiense, la Export Development Canada advierte que la principal fuente de incertidumbre para sus exportadores fueron los ajustes recurrentes a la política comercial estadounidense y la amenaza persistente de aranceles sectoriales. La incertidumbre alcanzó picos, cedió y repuntó a lo largo del año. Como resultado, muchas empresas optaron por acumular inventarios como defensa ante el siguiente giro de Washington.

En una guerra comercial, no basta con enfrentar los mismos aranceles. Importan la estructura productiva, el momento político y la lectura del poder. México y Canadá comparten el tratado, pero el resultado.

