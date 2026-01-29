Mark Carney emerge como el principal contrapeso a Donald Trump

“Hoy hablaré sobre una ruptura en el orden mundial, el final de una ficción agradable y el comienzo de una dura realidad, donde la geopolítica del poder duro no tiene límites ni restricciones”, dijo Carney.

El político canadiense, quien sustituyó al liberal Justin Trudeau hace menos de un año, dijo que el orden internacional permitió a países como el suyo prosperar. El modelo basado en el orden internacional benefició especialmente a la hegemonía estadounidense, sin embargo, este ya no funciona.

“Déjame ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, sentenció Carney.

El responsable de esa ruptura no fue mencionado por Carney, pero las audiencias en Davos y en el mundo intuyeron que el mensaje tenía un destinatario: el presidente Donald Trump.

Carney sugirió también que países como el suyo, “potencias medias”, deberían forjar alianzas estratégicas para evitar ser sometidos por quienes controlarán el nuevo orden global, Estados Unidos, China y Rusia.

“Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, dijo Carney en referencia a las amenazas de Trump para hacerse del control de Groenlandia, un territorio que forma parte de Dinamarca, un país miembro de la OTAN.