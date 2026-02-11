La OMC necesita una reforma urgente, advierte su directora

"Nos reunimos hoy en un punto de inflexión decisivo, no solo para la OMC, sino para el sistema multilateral", declaró en rueda de prensa en la sede de la organización en Ginebra.

"Debemos cambiar para estar en sintonía con nuestro tiempo. El mundo evoluciona tan rápido… si se observa la velocidad a la que avanza la tecnología", continuó, aludiendo a la Inteligencia Artificial y a las tecnologías cuánticas.

"Si la organización no se adapta, entonces se verá sobrepasada", predijo.

La reforma de la OMC se debatirá una vez más durante la próxima conferencia ministerial de la organización, del 26 al 29 de marzo en Yaundé, Camerún.