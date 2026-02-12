Publicidad

Economía

Nueva regulación fiscal pone en riesgo al crowdfunding y reducirá la competencia

Representantes del sector advierten que las nuevas retenciones de IVA e ISR elevan costos, reducen rendimientos y podrían frenar la competencia en la industria.
jue 12 febrero 2026 05:55 AM
crowdfunding espera consolidacion de mercado
Las plataformas esperan que el gremio se haga más pequeño con los ajustes fiscales. (oxico/Getty Images)

Los ajustes fiscales que se aprobaron en el Paquete Económico para 2026 ya están pasando factura a las empresas de crowdfunding en México.

Alberto Padilla, director de la empresa de crowdfunding Briq, advirtió que las modificaciones fiscales que obligan a las plataformas a realizar retenciones de IVA e ISR, han generado costos significativos para la industria y no todas las empresas los pueden sostener.

Al mismo tiempo, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) señala que aunque aún no hay cifras que permitan cuantificar el impacto, sí han observado una reducción en el apetito de los inversionistas por usar este tipo de plataformas.

El gobierno estableció mediante la miscelánea fiscal para este año, que las empresas de crowdfunding deben retener el 20% de ISR sobre los intereses nominales y el 16% de IVA sobre dichos intereses a personas físicas.

"La mayoría de las plataformas no hacían retenciones (de impuestos) y el principal reto ha sido la modificación tecnológica de las plataformas para que esto salga en tiempo y forma", dijo Padilla en entrevista. "Solo hay tres plataformas que están en un nivel de actividad constante, sanas y avanzando".

La AFICO destacó que desde el gobierno no hubo algún plan de implementación que les permitiera cumplir con esta medida de manera gradual, lo que está provocando un gasto operativo que reduce las utilidades de las empresas.

Padilla advirtió que algunos jugadores están analizando la viabilidad del negocio, ya que implementar estos ajustes ha implicado inversiones cercanas a medio millón de pesos, además de gastos de mantenimiento de 50,000 pesos mensuales.

El presidente de la AFICO, Gerardo Obregón, dijo a Expansión que la retención de impuestos es vista como una reducción en el rendimiento que reciben los inversionistas, por lo que ahora buscan otras alternativas. Y es que la ley establece que las plataformas tienen que retener hasta un 20% a las personas de origen mexicano que invierte y de hasta 35% a extranjeros.

"Se fueron al porcentaje más alto de la tabla de retención y ninguna entidad financiera está en ese escalafón", apuntó Obregón.

El representante de las crowdfunding considera que el impacto más grave es para los inversionistas que no tienen un "premio fiscal" por depositar su dinero y obtener rendimientos.

También resulta en un problema para financiar proyectos que pueden ir desde la construcción de una casa hasta un proyecto productivo de mayor impacto.

"Desde el gremio hemos insistido en la importancia de que el marco fiscal sea consistente y equiparable al del resto de los participantes del sistema financiero", dijo por su parte Juan Carlos Flores, fundador y director de Doopla. En términos estandarizados, la carga tributaria aplicable a este tipo de plataformas es más del doble, lo que genera una asimetría frente a otros instrumentos formales.

El crowdfunding es una forma de recaudar fondos: las empresas intermedian entre personas y/o empresas que necesitan un crédito con personas que buscan invertir su dinero y obtener rendimientos. Esta figura está regulada bajo la Ley Fintech, aprobada en 2018, y desde entonces hay 27 empresas con una licencia, dos de ellas sin operar. Tres más están a la espera de su autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).


Los créditos que se dan mediante este esquema resultan en una oportunidad para quien solicita un financiamiento, ya que la tasa suele ser más baja que con los bancos tradicionales.

Padilla señaló que el gobierno había intentado implementar estas disposiciones desde 2024 en la miscelánea fiscal, pero con fallas en la redacción, por lo que las plataformas de crowdfunding acudieron a juicios de amparo. Para este 2026, el gobierno las puso en la Ley de Ingresos sin corregir ni aclarar los modelos de operación con el sector.

Los datos más recientes de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO), a 2024, muestran que había cerca de un millón de inversionistas de estas plataformas con un monto de 14,990 millones de pesos en créditos colocados.

Padilla dijo que ante los elevados costos de las empresas para implementar la retención de IVA e ISR, algunas empresas pueden cerrar sus operaciones. "Ya hay varias plataformas que cerraron operaciones el año anterior; yo creo que vamos a ver otras este año".

¿Cuáles son los retos?

Padilla añade que más allá de los costos de implementación, el hecho de que la autoridad obligue a las plataformas a retener impuestos a personas morales es un "error de redacción" en el que no se consideró que para hacer una constancia de retención por concepto de intereses, se debe calcular el interés real y en crowdfunding esto no es sencillo de calcular porque las personas pueden tener más de una inversión.

Además, el gobierno no consideró que el crowdfunding tiene esquemas de rentas, regalías o dividendos. Para el caso de las regalías, por ejemplo, el pago de los intereses se hace mensual o trimestral.

Al no considerar los modelos de rentas, regalías o dividendos, las empresas están aprovechando ese hueco legal para no hacer las retenciones, provocando así una asimetría.

El gremio considera que en la retención de impuestos hay desventaja con otros sectores porque mientras estas plataformas deben hacer la entrega mensual de los comprobantes, las casas de Bolsa hacen estas retenciones de manera anual y los bancos aunque las hacen mensuales, se les permite timbrar los estados de cuenta.

"En materia de política pública, el objetivo debería ser mantener un equilibrio entre recaudación, inclusión financiera y fortalecimiento del ahorro interno", consideró el fundador de Doopla.

En el primer mes de este 2026, las crowdfunding han visto un decremento en la actividad de los inversionistas debido a que la retención reduce el rendimiento efectivo de sus inversiones y, aunque esto no es una clara tendencia, se espera que haya menos inversionistas queriendo financiar proyectos.

"Estamos notando un impacto en el apetito de inversión e inversionistas", dijo Obregón. "Mucha gente ve estas retenciones como una reducción de sus rendimientos".

Mientras en 2025 la tasa de rendimiento que en promedio daban las plataformas a los inversionistas era de entre 16.5 y 20%, se espera que este 2026 la tasa aminore a un rango de entre 15 y 18%.

Desde que se dio a conocer la Miscelánea Fiscal 2026, el gremio intentó contactar a las autoridades, pero fue hasta diciembre que lograron sentarse con ellas, las cuales prometieron hacer los ajustes hasta el próximo año.

"Lo que la autoridad nos dijo fue que creáramos una mesa de trabajo continua para resolverlo para el siguiente año; mientras, las plataformas deben realizar retenciones y emitir los comprobantes fiscales correspondientes", aseguró Padilla.

Si se mantienen las conversaciones para resolver los huecos legales, las plataformas también plantearán a las autoridades que se haga la exención de impuestos hasta cierto nivel para fomentar este tipo de inversiones.

"Estamos tratando de minimizar el impacto tanto para la industria como para nuestros usuarios", apuntó Obregón.

Doopla sostiene que aún existe espacio para perfeccionar el esquema, de manera que se promueva una mayor participación, se fortalezca el ecosistema y se amplíe el acceso a alternativas de inversión en beneficio del bien común.

