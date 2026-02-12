Nueva regulación fiscal pone en riesgo al crowdfunding y reducirá la competencia

Los créditos que se dan mediante este esquema resultan en una oportunidad para quien solicita un financiamiento, ya que la tasa suele ser más baja que con los bancos tradicionales.
Padilla señaló que el gobierno había intentado implementar estas disposiciones desde 2024 en la miscelánea fiscal, pero con fallas en la redacción, por lo que las plataformas de crowdfunding acudieron a juicios de amparo. Para este 2026, el gobierno las puso en la Ley de Ingresos sin corregir ni aclarar los modelos de operación con el sector.
Los datos más recientes de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO), a 2024, muestran que había cerca de un millón de inversionistas de estas plataformas con un monto de 14,990 millones de pesos en créditos colocados.
Padilla dijo que ante los elevados costos de las empresas para implementar la retención de IVA e ISR, algunas empresas pueden cerrar sus operaciones. "Ya hay varias plataformas que cerraron operaciones el año anterior; yo creo que vamos a ver otras este año".
¿Cuáles son los retos?
Padilla añade que más allá de los costos de implementación, el hecho de que la autoridad obligue a las plataformas a retener impuestos a personas morales es un "error de redacción" en el que no se consideró que para hacer una constancia de retención por concepto de intereses, se debe calcular el interés real y en crowdfunding esto no es sencillo de calcular porque las personas pueden tener más de una inversión.
Además, el gobierno no consideró que el crowdfunding tiene esquemas de rentas, regalías o dividendos. Para el caso de las regalías, por ejemplo, el pago de los intereses se hace mensual o trimestral.
Al no considerar los modelos de rentas, regalías o dividendos, las empresas están aprovechando ese hueco legal para no hacer las retenciones, provocando así una asimetría.
El gremio considera que en la retención de impuestos hay desventaja con otros sectores porque mientras estas plataformas deben hacer la entrega mensual de los comprobantes, las casas de Bolsa hacen estas retenciones de manera anual y los bancos aunque las hacen mensuales, se les permite timbrar los estados de cuenta.
"En materia de política pública, el objetivo debería ser mantener un equilibrio entre recaudación, inclusión financiera y fortalecimiento del ahorro interno", consideró el fundador de Doopla.