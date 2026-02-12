Nueva regulación fiscal pone en riesgo al crowdfunding y reducirá la competencia

El gobierno estableció mediante la miscelánea fiscal para este año, que las empresas de crowdfunding deben retener el 20% de ISR sobre los intereses nominales y el 16% de IVA sobre dichos intereses a personas físicas.

"La mayoría de las plataformas no hacían retenciones (de impuestos) y el principal reto ha sido la modificación tecnológica de las plataformas para que esto salga en tiempo y forma", dijo Padilla en entrevista. "Solo hay tres plataformas que están en un nivel de actividad constante, sanas y avanzando".

La AFICO destacó que desde el gobierno no hubo algún plan de implementación que les permitiera cumplir con esta medida de manera gradual, lo que está provocando un gasto operativo que reduce las utilidades de las empresas.

Padilla advirtió que algunos jugadores están analizando la viabilidad del negocio, ya que implementar estos ajustes ha implicado inversiones cercanas a medio millón de pesos, además de gastos de mantenimiento de 50,000 pesos mensuales.

El presidente de la AFICO, Gerardo Obregón, dijo a Expansión que la retención de impuestos es vista como una reducción en el rendimiento que reciben los inversionistas, por lo que ahora buscan otras alternativas. Y es que la ley establece que las plataformas tienen que retener hasta un 20% a las personas de origen mexicano que invierte y de hasta 35% a extranjeros.

"Se fueron al porcentaje más alto de la tabla de retención y ninguna entidad financiera está en ese escalafón", apuntó Obregón.

El representante de las crowdfunding considera que el impacto más grave es para los inversionistas que no tienen un "premio fiscal" por depositar su dinero y obtener rendimientos.

También resulta en un problema para financiar proyectos que pueden ir desde la construcción de una casa hasta un proyecto productivo de mayor impacto.

"Desde el gremio hemos insistido en la importancia de que el marco fiscal sea consistente y equiparable al del resto de los participantes del sistema financiero", dijo por su parte Juan Carlos Flores, fundador y director de Doopla. En términos estandarizados, la carga tributaria aplicable a este tipo de plataformas es más del doble, lo que genera una asimetría frente a otros instrumentos formales.

El crowdfunding es una forma de recaudar fondos: las empresas intermedian entre personas y/o empresas que necesitan un crédito con personas que buscan invertir su dinero y obtener rendimientos. Esta figura está regulada bajo la Ley Fintech, aprobada en 2018, y desde entonces hay 27 empresas con una licencia, dos de ellas sin operar. Tres más están a la espera de su autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



