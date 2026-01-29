El dato clave que determina tus ganancias al invertir y casi nadie te explica: así funciona el GAT

Diferencias entre la Tasa Anual Fija y la GAT

Los números establecidos por cada institución financiera refieren a conceptos diferentes, pero están relacionados entre sí a la hora de hablar de rendimientos.

De acuerdo con Yo Te Presto, una institución de financiamiento colectivo (Crowdfunding), la tasa de rendimiento se refiere a la ganancia de un inversionista al colocar su dinero en un instrumento financiero. Se expresa como porcentaje anual y varía según el tipo de inversión y el nivel de riesgo que asuma.

A diferencia de una tasa de interés, que refleja el costo de pedir dinero prestado, la tasa de rendimiento indica el beneficio que se obtiene tras invertir. Es un indicador fundamental para evaluar la rentabilidad de las inversiones.

Por otra parte, está la Ganancia Anual Total (GAT), que es el indicador del rendimiento total de las operaciones de ahorro o inversión, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es la diferencia con la tasa de rendimiento? El GAT incorpora todos los elementos que determinan el rendimiento efectivo de una cuenta de ahorro o inversión, como la tasa de interés, el monto de depósito, la posible comisión por apertura y/o manejo de cuenta, y cualquier otro gasto que se le exija al cliente durante la vigencia.