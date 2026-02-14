El festejo de San Valentín le deja cada vez más dinero a México

Restaurantes, flores y experiencias concentran el gasto

El impacto del 14 de febrero se distribuye entre flores, chocolates, pasteles, perfumes, tiendas departamentales, así como servicios de restaurantes y hoteles, sectores que concentran el mayor dinamismo en esta celebración.

En el caso de los restaurantes, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) prevé que las ventas aumenten entre 10% y 18%, aunque con un crecimiento acotado por la capacidad física de los establecimientos, ya que este año la fecha coincide con un sábado, un día que de por sí registra alta afluencia.

El sector ha señalado que, pese a la percepción de un “superpico” de ventas, el incremento real está limitado por el número de mesas disponibles, más que por un aumento extraordinario en precios.

Gasto promedio y alcance económico

Para este año, el gasto promedio por persona se estima en alrededor de 1,100 pesos, con un rango que va de 550 a 1,650 pesos, lo que refleja un consumo heterogéneo entre regalos tradicionales y experiencias como comidas o cenas fuera de casa.

La Concanaco estima que la celebración impacta de manera directa a 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo en todo el país, lo que convierte al 14 de febrero en una de las fechas de mayor circulación de efectivo para pequeños y medianos negocios.

Un termómetro del consumo interno

Más allá del componente simbólico, el Día del Amor y la Amistad se ha consolidado como un indicador del pulso del consumo interno, particularmente en actividades presenciales y de experiencia, en un contexto donde el gasto se mantiene sensible a los precios y al ingreso disponible.

La magnitud de la derrama confirma que el 14 de febrero dejó de ser solo una fecha comercial puntual para convertirse en un evento relevante dentro del calendario económico anual.