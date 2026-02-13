Publicidad

Tecnología

San Valentín presiona al e-commerce floral; el 76% exige entregas el mismo día

Plataformas como Envía Flores o el Mercado de Jamaica Online deben responder por regalos y flores en este día.
vie 13 febrero 2026 12:00 PM
San Valentín presiona al e-commerce floral
En estas fechas, el 66% de personas recurre a este tipo de servicio en situaciones de urgencia, como regalos de último momento. (kirin_photo/Getty Images/iStockphoto)

Las redes sociales provocan que los usuarios quieran dopamina inmediata, lo que transformó diversas experiencias, como las compras en línea, en temporalidades como el 14 de febrero donde plataformas digitales, marketplaces tradicionales y operadores logísticos tienen la prueba de la inmediatez.

Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc, señala que las expectativas son claras y medibles en esta temporalidad. “De acuerdo con estadísticas del mercado, el 76% de los consumidores prefiere la entrega el mismo día cuando está disponible, y 66% recurre a este tipo de servicio en situaciones de urgencia, como regalos de último momento”, menciona el experto.

San Valentín concentra ese comportamiento en su forma más extrema, pues muchos hacen compras impulsivas, tienen decisiones emocionales y hay ventanas de entrega cada vez más estrechas. Para empresas como Envía Flores o los comerciantes del Mercado de Jamaica, que tienen su plataforma en línea, la fecha es un ejercicio de precisión operativa.

Datos de Trebel indican que hasta 60% de los pedidos se concentran en apenas cuatro días al año, principalmente San Valentín y el Día de las Madres, mientras que el resto del calendario opera con volúmenes significativamente menores.

Esto obliga a las empresas a diseñar estrategias que no solo capten la demanda, sino que la anticipen.

Envía Flores, uno de los principales jugadores digitales del segmento, ha apostado por el uso intensivo de datos y automatización para suavizar estos picos. Para ello, implementó un sistema de mensajería automatizada vía WhatsApp que le permitió enviar 1.2 millones de mensajes segmentados, con una tasa de respuesta de 55% y un retorno de inversión 19 veces mayor al de campañas previas.

El objetivo no es solo vender más en fechas clave, sino evitar que el negocio dependa exclusivamente de ellas. Recordatorios automatizados, incentivos personalizados y campañas basadas en comportamiento buscan reducir el olvido y distribuir mejor la demanda.

Además, el valor del producto está directamente ligado al momento en que llega. Un retraso no solo implica una falla logística, sino un impacto emocional que puede traducirse en pérdida de confianza. “Hoy el ‘mismo día’ ya no se percibe como un servicio premium, sino como una condición mínima”, advierte Epelbaum.

Mercado de Jamaica: el reto de digitalizar lo tradicional

Mientras plataformas como Envía Flores operan con modelos centralizados y tecnología integrada, el Mercado de Jamaica enfrenta un desafío distinto, pues se trata de combinar el flujo físico de compradores con la demanda digital creciente.

Este mercado, uno de los principales centros de distribución floral de la Ciudad de México, no solo abastece a negocios online, sino también a consumidores que compran directamente en sitio.

En fechas como San Valentín, eso implica garantizar inventario suficiente tanto para pedidos digitales como para la venta presencial, lo que significa mantener stock constante en un entorno de alta volatilidad de la demanda. Por ello, recurrir a la combinación de datos, automatización y logística avanzada ya no es opcional.

