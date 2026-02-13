San Valentín presiona al e-commerce floral; el 76% exige entregas el mismo día

El objetivo no es solo vender más en fechas clave, sino evitar que el negocio dependa exclusivamente de ellas. Recordatorios automatizados, incentivos personalizados y campañas basadas en comportamiento buscan reducir el olvido y distribuir mejor la demanda.
Además, el valor del producto está directamente ligado al momento en que llega. Un retraso no solo implica una falla logística, sino un impacto emocional que puede traducirse en pérdida de confianza. “Hoy el ‘mismo día’ ya no se percibe como un servicio premium, sino como una condición mínima”, advierte Epelbaum.
Mercado de Jamaica: el reto de digitalizar lo tradicional
Mientras plataformas como Envía Flores operan con modelos centralizados y tecnología integrada, el Mercado de Jamaica enfrenta un desafío distinto, pues se trata de combinar el flujo físico de compradores con la demanda digital creciente.
Este mercado, uno de los principales centros de distribución floral de la Ciudad de México, no solo abastece a negocios online, sino también a consumidores que compran directamente en sitio.
En fechas como San Valentín, eso implica garantizar inventario suficiente tanto para pedidos digitales como para la venta presencial, lo que significa mantener stock constante en un entorno de alta volatilidad de la demanda. Por ello, recurrir a la combinación de datos, automatización y logística avanzada ya no es opcional.