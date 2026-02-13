San Valentín presiona al e-commerce floral; el 76% exige entregas el mismo día

San Valentín concentra ese comportamiento en su forma más extrema, pues muchos hacen compras impulsivas, tienen decisiones emocionales y hay ventanas de entrega cada vez más estrechas. Para empresas como Envía Flores o los comerciantes del Mercado de Jamaica, que tienen su plataforma en línea, la fecha es un ejercicio de precisión operativa.

Datos de Trebel indican que hasta 60% de los pedidos se concentran en apenas cuatro días al año, principalmente San Valentín y el Día de las Madres, mientras que el resto del calendario opera con volúmenes significativamente menores.

Esto obliga a las empresas a diseñar estrategias que no solo capten la demanda, sino que la anticipen.

Envía Flores, uno de los principales jugadores digitales del segmento, ha apostado por el uso intensivo de datos y automatización para suavizar estos picos. Para ello, implementó un sistema de mensajería automatizada vía WhatsApp que le permitió enviar 1.2 millones de mensajes segmentados, con una tasa de respuesta de 55% y un retorno de inversión 19 veces mayor al de campañas previas.