No tires tu dinero en San Valentín: Profeco revela los chocolates que sí valen la pena

Demostrar tu amor te saldrá más caro este 2026. Previo al festejo el 14 de febrero es común ver en las calles comercios que ofrecen artículos como chocolates, globos, dulces, muñecos de peluches para obsequiar a los amigos y pareja, sin embargo los precios de estas mercancías serán hasta 15% más caras que el año pasado, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
En un sondeo que realizó esta organización se tomó en cuenta a los artículos más solicitados por el Día de San Valentín. Estos son los precios promedio:
Una bolsa de paletas en forma de corazón: 112 pesos
Un globo decorativo: 160 pesos
Un pastel chico: 156 pesos
Una caja de chocolates: 149 pesos
Un arreglo floral de rosas: 460 pesos
Un peluche mediano: 450 pesos
Una cena romántica para dos personas en un restaurante de gama media oscila en 1,600 pesos.
En conjunto, estos artículos representan un gasto total de 3,037 pesos, lo que implica un incremento de precios promedio de 15.80% en comparación con los precios del año pasado, cuando el desembolso fue de 2,623.
La celebración de los enamorados se ve presionada por la inflación que sigue presionando el gasto diario, en muchos hogares apenas alcanza para cubrir lo esencial aunque el calendario de consumo sigue y las personas sí desean festejar con la compra de algunos artículos o ir a cenar.
“Pese al contexto económico complejo, la fecha no pasa desapercibida, se continúa celebrando, aunque eso sí, con ajustes importantes en las compras. Vale la pena señalar que son los menos quienes obsequian toda esta gama de presentes, la mayoría se decide por unos u otros, priorizando el valor del detalle sobre el valor económico del regalo, reflejándose una clara realidad: no existe desinterés en la celebración del Día del Amor y la Amistad, sino una menor capacidad de compra frente al encarecimiento generalizado”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.
Los chocolates, por las nubes
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el organismo realizó un monitoreo del 3 al 5 de febrero de 25 productos en 177 establecimientos y detectó que hay productos que se ofertan más caros, entre ellos, los chocolates que entre un establecimiento y otro, la diferencia puede ser de hasta 150 pesos.
El procurador presentó algunos ejemplos de las tiendas y municipios donde se realizó el ejercicio.
Una caja de chocolate Lindt. Lindor de 168 gramos con leche con relleno suave, se vende en 187 pesos en una tienda Walmart en Campeche.
Mientras que en la tienda Liverpool en Villahermosa, el precio es de 359 pesos.
Otro ejemplo es una caja de 200 gramos de chocolates Ferrero Rocher cuesta 152.90 pesos en la tienda Ley en la sucursal de Tres Ríos; mientras que en el Sanborns sucursal Los Arquitos el precio es de 249 pesos.
Ante ello, la Profeco recomienda consultar al menos tres opciones antes de comprar algún obsequio para este 14 de febrero. Puedes ahorrar hasta la mitad del costo por un mismo artículo.
Detrás de la celebración, los regalos y los mensajes románticos, existe una realidad social distinta, marcada por distintos factores como la incertidumbre económica, la salud emocional, el uso de la tecnología, entre otros.
En México aproximadamente 15.1% de la población tiene una cuenta activa en al menos una aplicación de citas por internet, lo que confirma la creciente normalización de estas plataformas como una forma de socialización válida que, además, visibiliza la vida en solitario de muchas personas.
El 19% de quienes actualmente tienen pareja la conocieron a través de alguna de estas aplicaciones, consolidando al internet como el gran alcahuete del amor, pues en pocas palabras dos de cada diez mexicanos han encontrado pareja en línea.