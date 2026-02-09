No tires tu dinero en San Valentín: Profeco revela los chocolates que sí valen la pena

La celebración de los enamorados se ve presionada por la inflación que sigue presionando el gasto diario, en muchos hogares apenas alcanza para cubrir lo esencial aunque el calendario de consumo sigue y las personas sí desean festejar con la compra de algunos artículos o ir a cenar.

“Pese al contexto económico complejo, la fecha no pasa desapercibida, se continúa celebrando, aunque eso sí, con ajustes importantes en las compras. Vale la pena señalar que son los menos quienes obsequian toda esta gama de presentes, la mayoría se decide por unos u otros, priorizando el valor del detalle sobre el valor económico del regalo, reflejándose una clara realidad: no existe desinterés en la celebración del Día del Amor y la Amistad, sino una menor capacidad de compra frente al encarecimiento generalizado”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

Los chocolates, por las nubes

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el organismo realizó un monitoreo del 3 al 5 de febrero de 25 productos en 177 establecimientos y detectó que hay productos que se ofertan más caros, entre ellos, los chocolates que entre un establecimiento y otro, la diferencia puede ser de hasta 150 pesos.

El procurador presentó algunos ejemplos de las tiendas y municipios donde se realizó el ejercicio.