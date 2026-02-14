Publicidad

Raúl Medina Mora Icaza, una trayectoria entre empresa y filantropía

El ex patrono presidente del Monte de Piedad murió el 13 de febrero, confirmaron organismos empresariales.
sáb 14 febrero 2026 02:23 PM
Su perfil se caracterizó por una combinación entre gestión institucional, visión social y vinculación empresarial. (Foto: @EufrosinaCruz )

Raúl Medina Mora Icaza falleció el 13 de febrero, informó el sector empresarial a través de comunicados públicos.

El deceso generó reacciones inmediatas entre cámaras empresariales, representantes institucionales y actores del ámbito público, quienes reconocieron su trayectoria y su participación en espacios vinculados al desarrollo social y a la vida organizacional del país.

Una trayectoria ligada a instituciones y filantropía

Medina Mora Icaza tuvo una participación relevante en instituciones de asistencia privada y organismos empresariales, entre ellas el Nacional Monte de Piedad, entidad de la que fue patrono presidente.

Desde ese espacio, estuvo involucrado en procesos de transformación institucional, particularmente en la adopción de herramientas digitales y en la modernización operativa de una de las organizaciones sociales más antiguas de México.

Reconocimientos y reacciones

Tras conocerse la noticia, distintas organizaciones del sector privado manifestaron públicamente su pesar. El CCE y la Concamin destacaron su contribución al ámbito empresarial y su cercanía con proyectos de impacto social.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que Medina Mora Icaza impulsó la modernización digital cuando aún no era un tema central en la agenda pública y subrayó su interés en temas educativos y de formación de jóvenes.

Una figura presente en la vida institucional

Raúl Medina Mora Icaza formó parte de una generación de empresarios vinculados no solo a la actividad económica, sino también a instituciones con vocación social, en un periodo de transición para organizaciones que enfrentaron el reto de actualizar sus modelos de operación y ampliar su alcance.

Su fallecimiento ocurre en un momento en el que el sector empresarial mexicano mantiene una agenda activa en temas de transformación institucional, gobernanza y responsabilidad social, ámbitos en los que su trayectoria dejó huella.

