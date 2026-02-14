Raúl Medina Mora Icaza, una trayectoria entre empresa y filantropía

Raúl Medina Mora Icaza falleció el 13 de febrero, informó el sector empresarial a través de comunicados públicos.
El deceso generó reacciones inmediatas entre cámaras empresariales, representantes institucionales y actores del ámbito público, quienes reconocieron su trayectoria y su participación en espacios vinculados al desarrollo social y a la vida organizacional del país.
Una trayectoria ligada a instituciones y filantropía
Medina Mora Icaza tuvo una participación relevante en instituciones de asistencia privada y organismos empresariales, entre ellas el Nacional Monte de Piedad, entidad de la que fue patrono presidente.