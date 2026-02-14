Raúl Medina Mora Icaza, una trayectoria entre empresa y filantropía

Desde ese espacio, estuvo involucrado en procesos de transformación institucional, particularmente en la adopción de herramientas digitales y en la modernización operativa de una de las organizaciones sociales más antiguas de México.

Desde Coparmex, lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl Medina Mora Icaza, hermano de José Medina Mora Icaza, Presidente del CCE.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este momento de… pic.twitter.com/hyQSeEaYuF — Coparmex Nacional (@Coparmex) February 14, 2026

Reconocimientos y reacciones

Tras conocerse la noticia, distintas organizaciones del sector privado manifestaron públicamente su pesar. El CCE y la Concamin destacaron su contribución al ámbito empresarial y su cercanía con proyectos de impacto social.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que Medina Mora Icaza impulsó la modernización digital cuando aún no era un tema central en la agenda pública y subrayó su interés en temas educativos y de formación de jóvenes.