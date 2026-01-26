Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Condusef revela qué Sofipos sí resuelven tus quejas y cuáles no: lo que dice de Nu, Stori y Klar

Revisa cómo se midió la atención a quejas en el sector Sofipo, qué entidades obtuvieron mejores resultados y cuáles quedaron con los puntajes más bajos durante el tercer trimestre de 2025.
lun 26 enero 2026 12:48 PM
condusef-sofipos-quejas-nu-stori-klar
Los resultados permiten comparar qué entidades cumplieron mejor con los tiempos y procedimientos al atender quejas concluidas bajo supervisión de la autoridad financiera. (Expansión|Gemini)

Resolver una queja ante una institución financiera no depende solo del producto contratado, sino de la forma en que la entidad responde cuando interviene la autoridad. En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), el nivel de atención puede variar de manera significativa entre una institución y otra, aun cuando operan bajo el mismo marco regulatorio.

Para dimensionar esas diferencias, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) evaluó el desempeño de las Sofipos en la atención de reclamaciones durante el tercer trimestre de 2025, medición que permite identificar cuáles responden con mayor eficacia y cuáles presentan rezagos cuando se trata de defender los derechos de las personas usuarias.

Publicidad

Cómo mide la Condusef la atención a las quejas en las Sofipos

El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) es un indicador que elabora la Condusef para evaluar la forma en que las instituciones financieras atienden las reclamaciones concluidas en sus procesos de defensa.

Dicho índice considera los tiempos y formas de atención durante los procedimientos llevados ante la Comisión, así como el cumplimiento de los procesos establecidos cuando una persona usuaria presenta una queja formal.

También incorpora criterios relacionados con la igualdad sustantiva en la prestación de productos y servicios financieros, con énfasis en la atención a sectores vulnerables como los adultos mayores.

Recomendamos

Condusef
Finanzas Personales

Los bancos aprobados y reprobados en atención a clientes por la Condusef

Publicidad

Desempeño general de las Sofipos en México

Durante el tercer trimestre de 2025, el sector Sofipos registró un puntaje promedio de 9.15 puntos sobre una escala de 10 en el IDATU. Dicho resultado representó un incremento frente al trimestre anterior, lo que reflejó mejoras en la forma en que estas instituciones atendieron las reclamaciones concluidas.

Este comportamiento general permitió observar diferencias claras entre las entidades con mayor cumplimiento en los procesos de atención y aquellas que concentraron los puntajes más bajos. La información funciona como una referencia directa para las personas usuarias que buscan comparar el desempeño institucional antes de contratar.

Publicidad

Sofipos aprobadas

Entre las instituciones con mejor desempeño en atención a usuarios, destacan las siguientes Sofipos, de acuerdo con el IDATU del tercer trimestre de 2025:

SFP Porvenir: 9.86 puntos.

Financiera Monte de Piedad: 9.73 puntos.

Caja Progressa: 9.72 puntos.

Fondea Technologies: 9.63 puntos.

Fincomún Servicios Financieros: 9.57 puntos.

J.P. Sofiexpress: 9.54 puntos.

Crediclub: 9.43 puntos.

NU México Financiera: 9.42 puntos.

SOFIPOS
(Condusef)

Las Sofipos reprobadas por su atención

En el extremo opuesto del índice se ubicaron las Sofipos con los puntajes más bajos en atención a usuarios durante el mismo periodo. Las instituciones con menor desempeño fueron:

Financiera Súmate: 8.07 puntos.

Libertad Servicios Financieros: 7.66 puntos.

Stori México: 7.29 puntos.

sofipos-atencion-al-cliente-1
(Condusef)

¿En qué se diferencian Sofomes, Sofipos, Socaps y fintech?

Sofomes

Dentro del sistema financiero, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple se enfocan en otorgar crédito, arrendamiento financiero y servicios de factoraje. Su operación no incluye la captación de ahorro del público, por lo que no reciben recursos directamente de las personas. Funcionan como intermediarias de financiamiento bajo esquemas de préstamo.

Sofipos

En el caso de las Sociedades Financieras Populares, su modelo permite captar ahorro y otorgar crédito. Estas entidades forman parte del sector de microfinanzas y pueden ofrecer productos financieros básicos. Su operación se encuentra sujeta a regulación específica orientada a proteger los recursos de las personas usuarias.

Socaps

Bajo un esquema cooperativo operan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Para acceder a sus servicios es necesario integrarse como socio, ya que los recursos utilizados provienen del ahorro colectivo. Su función principal consiste en facilitar el acceso al ahorro y al financiamiento dentro de una comunidad organizada.

Fintech

A través del uso de tecnología digital funcionan las empresas fintech, las cuales ofrecen servicios financieros mediante plataformas electrónicas. Su actividad puede abarcar pagos, transferencias, financiamiento o inversión, siempre bajo una autorización que las reconoce como entidades de tecnología financiera.

Tags

Sociedades-Financieras-Populares.Sofipos Comisión Nacional para la protección y la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad