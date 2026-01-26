Condusef revela qué Sofipos sí resuelven tus quejas y cuáles no: lo que dice de Nu, Stori y Klar

Resolver una queja ante una institución financiera no depende solo del producto contratado, sino de la forma en que la entidad responde cuando interviene la autoridad. En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), el nivel de atención puede variar de manera significativa entre una institución y otra, aun cuando operan bajo el mismo marco regulatorio.

Para dimensionar esas diferencias, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) evaluó el desempeño de las Sofipos en la atención de reclamaciones durante el tercer trimestre de 2025, medición que permite identificar cuáles responden con mayor eficacia y cuáles presentan rezagos cuando se trata de defender los derechos de las personas usuarias.