México y Canadá quieren fortalecer su relación comercial en sectores que no han explorado: así lo harán

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que se prevén cerca de 2,000 reuniones entre empresas para identificar oportunidades concretas, cifra dada a conocer por el ministro canadiense Dominique LeBlanc, quien encabeza la comitiva empresarial en México.

Destacó que no recuerda un diálogo empresarial de este tamaño en muchos años. La agenda incluye una visita recíproca de México a Canadá y la presentación, en el segundo semestre, de un plan de acción bilateral que definirá prioridades para los próximos años.

Comentó que la incertidumbre global no debe frenar a ambos países, sino empujarlos a diversificar y profundizar su integración. Lo que se busca es detonar nuevas inversiones en farmacéutica, aeronáutica, industria espacial y manufactura avanzada, además de áreas como robótica, drones, Inteligencia Artificial, vacunas y nuevas tecnologías médicas.

Una de las piezas relevantes en esta nueva fase son los minerales críticos, pues Canadá cuenta con experiencia y tecnología en minería y procesos de refinación, mientras que México busca dejar de ser solo proveedor de materia prima y avanzar hacia el procesamiento.

La cooperación se quiere extender a puertos, infraestructura y seguridad de cadenas de suministro. Canadá es un socio confiable, afirmó el secretario, y el objetivo es acelerar el comercio y la inversión por razones económicas y de seguridad.

Un dato ilustra el cambio que se busca: está por concretarse una inversión relevante de una empresa mexicana en Quebec. No solo se trata de capital canadiense en México, sino también de inversión mexicana en Canadá, un paso que Ebrard calificó como inédito.

La agenda también incluye temas sensibles como la seguridad y el combate al tráfico de armas hacia México, un punto en el que ambos gobiernos han intercambiado propuestas.